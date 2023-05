À l'occasion de la dernière journée de Top 14 face à Brive, le Stade toulousain a dévoilé le maillot qu'il portera la saison prochaine. Une tunique blanche avec une bande jaune fluo et des chaussettes fluo qui s'est élaborée en collaboration avec des sponsors toulousains.

C'est un maillot pour le moins audacieux et surprenant que vient de dévoiler le leader du Top 14 toulousain. En collaboration avec son équipementier Nike et son sponsor Peugeot, qui fait son retour au 24h du Mans, le club haut-garonnais revêtit un maillot blanc avec un liseré jaune fluo au milieu et des chaussettes entièrement fluo. Un choix esthétique que le club explique comme un "style avant-gardiste, agressif et en rupture avec les codes à travers une tenue officielle iconique, innovante et inédite, accompagnée de sa collection à la couleur commune : Kryptonite pour Peugeot et Volt pour Nike." L'idée de cet initiative est de "mettre en évidence 3 axes qui s’articulent autour de la préparation, la performance et l’innovation via les femmes et les hommes de l’ombre, les staffs, les pilotes et les joueurs."

Maillot Away - Saison 23/24



Une collaboration iconique avec Peugeot et Nike, symbolisée par une couleur commune



Découvrez l'origine du #9X8Project

"En hommage au centenaire des 24h du Mans cette année, le Stade Toulousain propose 100 pièces uniques" dans un coffret. À l’intérieur de ce coffret, "il y aura une boîte numérotée avec un maillot officiel, une affiche inédite, un fanion ST X 9X8, un sticker ST X 9X8" jusqu’au 3 juin inclus "livré dans un coffret premium". Et ce n'est pas tout, le club indique qu'en plus du coffret, "un super gagnant, parmi les 100, aura la chance de remporter une paire de sneakers réalisée par « LBT Sneakers »."