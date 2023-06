Le RCT est en passe de trouver le demi de mêlée qui manquait à sa rotation : selon nos informations, le club varois est en contacts très avancés avec le numéro 9 international écossais Ben White (25 ans, 14 sélections).

Les joueurs des London Irish débarquent en masse en France. Alors que le numéro 8 samoan So'otala Fa'aso'o s'est engagé avec l'Usap, que l'arrière anglais Henry Arundell a dit oui au Racing 92 et que le deuxième ligne wallaby Adam Coleman a été reçu mercredi à Bordeaux, Toulon est en passe d'obtenir l'engagement de Ben White (25 ans, 14 sélections).

Le demi de mêlée écossais doit s'engager dans les jours à venir avec le RCT. Les deux parties ont trouvé un accord et n'ont plus qu'à finaliser leur engagement. En quête d'un numéro 9 depuis plusieurs semaines afin de permettre la libération de Benoît Paillaugue et de suppléer Baptiste Serin, le RCT va accueillir un joueur de calibre international au poste. Les Glasgow Warriors et Edimbourg étaient aussi sur les rangs mais n'ont pas trouvé les arguments pour obtenir son rapatriement.

Un des héros de Twickenham

Passé par les Leicester Tigers, Ben White (1,80 m, 88 kg) s'est imposé, lors du dernier Tournoi, comme le demi de mêlée titulaire du XV du Chardon, au détriment du Lion britannique Ali Price. Il a notamment inscrit un essai à l'occasion du succès inaugural des Ecossais à Twickenham. S'il ne bute pas, Ben White brille par son sens de la finition : en deux saisons chez les Exilés, il a inscrit huit essais.

En toute logique, le natif de Stoke on Trent, en Angleterre, débarquera sur la rade après la Coupe du monde. Il se partagera la conduite du jeu avec Baptiste Serin et Jules Danglot, alors que Benoît Paillaugue est attendu du côté de Montpellier où il commencera sa carrière d'entraîneur.