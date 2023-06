Robert Ménard à Philippe Guillard : "Votre film, c'est le monde des Bisounours"

Alors que les échanges se poursuivaient sur le thème du rugby et de l'entreprise, une passe d'armes assez tendue a eu lieu entre Philippe Guillard, réalisateur venu présenter son film "Pour l'honneur" et Robert Ménard, maire de Béziers, sous fond d'un contexte local marqué par des violences la nuit.

Le débat du forum à Béziers ce matin prit une autre tournure, quand Robert Ménard et Philippe Guillard réunis sur le même thème "Économie locale et intégration", ont monté le ton sur le sujet. Le premier magistrat de la Ville, glissant juste avant à Bernard Laporte sa colère de la nuit passée après que des bâtiments dans la ville furent saccagés, entrait en scène pour participer à la séance. L'ambiance s'est littéralement raidie quand Robert Ménard prenait le micro : "Le film que vous nous montrez, c'est le monde des bisounours, ce n'est pas la réalité. On oublie trop souvent que c'est l'éducation qui doit être mise en avant. J'ai une cinquantaine de sal... qui ont tout brûlé cette nuit à 200 mètres du stade. Alors vos bonnes paroles..."

Philippe Guillard présentait son film Pour l'honneur Icon Sport - Johnny Fidelin

Philippe Guillard se montre étonné de la situation, il menace de quitter la scène et livre ses vérités à son tour : "Je ne suis pas venu ici pour faire de la politique. Mon film a été tourné il y a presque trois ans. Je ne pouvais pas savoir qu'en venant aujourd'hui à Béziers, ce type d'événements allait surgir. Mais Monsieur Ménard ne doit pas me connaître, j'ai joué au rugby et eu une carrière, je suis présent pour dire des choses avec mon cœur et déconner avec humour." Alors que tout le monde ne s'attendait pas à un tel revirement, Phillipe Guillard décidait de rejoindre l'assistance auprès de Bernard Laporte et Robert Ménard rejoignait le préfet pour d'autres préoccupations devant les yeux ébahis des personnes présentes.