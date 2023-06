Face aux Baby Blacks, le deuxième ligne Poloso Tuilagi a été l'un des fers de lance d'un pack français largement dominant. Impressionnant de puissance, le Perpignanais de 18 ans a même inscrit deux essais, symbole de sa grande prestation.

Avec Zaccharie Affane (1m91, 127 kg) et Posolo Tuilagi (1m94, 149 kg), l'axe droit de la mêlée française a de quoi faire peur. Les Baby Blacks, qui portaient bien mieux la première partie de leur sobriquet que la deuxième, ne pourront pas dire le contraire. Impressionnants de puissance, les jeunes Bleus ont éparpillé de jeunes Néo-Zélandais loin du niveau de leurs illustres aînés lors de leur deuxième match à la Coupe du monde U20 en Afrique du Sud (35-14).

Dès l'entame, les conditions de jeu et la qualité du terrain obligeaient les acteurs à un défi physique intense. Un duel de "gros", dans lequel les Français ont excellé. Posolo Tuilagi, le numéro 5 de cette équipe, a parfaitement illustré cette domination. Avec son physique de golgoth, le Perpignanais s'est mis au diapason, toujours à la pointe du combat et très souvent utilisé comme premier porteur. Avec lui, les Bleuets ont gagné un surplus de puissance, mais aussi un défenseur hors pair et un marqueur efficace. Absent lors du premier match de poule face au Japon à cause d'un problème administratif, Tuilagi était bien là face aux Baby Blacks et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'est vu ! 10 courses, 85 mètres gagnés, 4 plaquages cassés, 2 essais : des statistiques qui parlent pour lui et qui résument bien son match de grande qualité.

Un doublé...

Sur le premier essai français, le deuxième ligne né aux Samoa faisait parler sa puissance et sa capacité à franchir la ligne d'avantage, ce qui permettait à ses coéquipiers de jouer dans l'avancée. Suite à ce travail de sape, Baptiste Jauneau trouvait Costes, qui jouait dans son dos pour Reus. Le Rochelais allongeait sa passe pour Attisogbe en bout de ligne et les Bleuets étaient déjà devant au score. Mais nous vous en parlions, les conditions de jeu n'étaient vraiment pas idéales à Paarl, du moins pas propices à envoyer du jeu au large. Les protégés de Sébastien Calvet s'en remettaient donc à la puissance de leur pack et au colosse Tuilagi, le fils d'Henry, qui inscrivait son premier essai sur un ballon porté à cinq mètres de la ligne. Avec grande facilité, il bonifiait l'ensemble du travail du 8 de devant.

Souvent avec plusieurs adversaire sur le dos, Posolo Tuilagi a fait parler sa puissance face aux Baby Blacks. Steve Haag / Icon Sport

Et tellement plus...

Au retour des vestiaires, alors que les Bleuets menaient déjà 21-0, le deuxième ligne ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Comme en première période, le scénario était le même : pénalité, touche à cinq mètres, et bis repetita pour le colosse. Face à trois adversaires, il franchissait la ligne, inarrêtable. Son entraîneur des avants à l'Usap Perry Freshwater ne mentait pas en disant il y a quelques jours que son joueur était "un être humain hors norme". "Il a tout juste 18 ans et il tabasse tout le monde. Il est prêt. À chaque fois qu’il est sur le terrain, avec la masse qu’il a et l’explosivité qu’il tient de son père, je pense qu’il peut faire mal à plusieurs mecs. Il a les mêmes comportements, les mêmes tics. Il court de la même manière avec la tête qui bascule un peu en arrière. C’est bizarre pour moi de le voir."

Du mal, Posolo Tuilagi en a fait aux Néo-Zélandais dans ce deuxième match de poule. Une action résume bien son match : à la 67e minute, le deuxième ligne était servi dans la ligne. Un, deux, trois, quatre.. et même cinq Baby Blacks tentaient de l'arrêter sans grand succès. Après plus de 20 mètres, le Catalan terminait sa course à cinq mètres de l'en-but, et quelques secondes plus tard, Liufau inscrivait le cinquième essai des Bleus.

En plus d'être impressionnant ballon en main, Poloso Tuilagi ne fut pas en reste défensivement avec 11 plaquages réussis, dont beaucoup offensifs. Une prestation globale monstrueuse pour celui qui a disputé 14 matchs en Top 14 avec l'Usap, et qui a gagné sa place de titulaire en deuxième partie de saison. "Il y a de très grands joueurs qui ont porté mon nom. Continuer dans cette lignée me motive encore plus à réussir", expliquait l'intéressé avant son entrée en lice en Coupe du monde. Avec un Tuilagi à ce niveau, et une liste grande comme le monde de talents, ces Bleuets seront difficiles à battre dans cette Coupe du monde U20.