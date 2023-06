Rugby à XIII : le président de la fédération démissionne de ses fonctions

Luc Lacoste, président de la fédération de rugby à XIII vient d'annoncer sa démission. Victime d'un "nouvel accident de santé", nécessitant une longue convalescence, l'homme de 57 ans a préféré passer le relais.

Pour des raisons de santé suite à "un nouvel accident" comme le précise le communiqué de la fédération de rugby à XIII, Luc Lacoste a décidé de démissionner de son poste de président. Il explique son choix à travers quelques lignes : "Être Président d’une Fédération, nécessite toute son énergie et beaucoup de temps dévoué à son sport. N’étant plus en capacité de remplir pleinement ce rôle, du moins tel que je le conçois, et devant ma santé devenue très fragile, après m’être assuré que le Secrétaire Général actuel de la Fédération était en mesure de prendre la barre du bateau et gérer la situation, j’ai enfin écouté mon corps et la médecine, et fais le choix de préserver l’essentiel : la santé."

Dominique Baloup prend le relais

Luc Lacoste cède donc sa place au secrétaire général, Dominique Baloup. Il disposera de trois mois pour organiser la suite. C'est donc à contrecœur que le président de la FFR XIII laisse sa place assurant : "Je suis profondément désolé de ce moment difficile à titre personnel, mais qui s’impose et m’oblige". Il avait pris ses fonctions en décembre 2020. Moins d'un an plus tard Luc Lacoste avait déjà été victime d'un infarctus et avait pris du recul durant trois semaines.