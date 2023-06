Après le retrait de la France de l'organisation de la Coupe du monde de rugby à XIII en 2025, le président Luc Lacoste, principal défenseur de cette candidature, a annoncé ce mercredi sa démission. Un choix auquel réagit Dominique Baloup, secrétaire général de la fédération.

Comment avez-vous réagi à la démission de Luc Lacoste ?

J’en suis très affecté, j’ai du mal à trouver les mots. C’est pour moi, une plaie ouverte. Depuis 2020, avec Luc, nous avons fait un bout de chemin ensemble. On a monté ce projet d’organisation de la Coupe du monde 2025. Après le retrait de la France de se retirer de l’organisation, je l’ai vu faiblir. Son moral en a pris sacrément un coup. Sa santé était devenue prioritaire. Il a pris une décision très sage en privilégiant son intégrité physique. Pour moi, je le répète c’est un crève-cœur de ne plus collaborer avec Luc.

Vous allez désormais assurer la fonction de Luc Lacoste. Vous le confirmez ?

Selon les statuts quand il y a démission du Président, sa fonction doit être assurée par le Vice-Président ou le Secrétaire Général. En tant que Secrétaire Général, je conserve ce statut et je vais également assumer la fonction présidentielle jusqu’à la prochaine assemblée générale fédérale programmée le 9 septembre.

À ce jour, quels sont les dossiers prioritaires ?

Quand on a mis en place le projet d’organisation de la Coupe du monde 2025, Luc Lacoste avait constitué un dossier de renforcement du Rugby à XIII. Dans notre projet fédéral, on met en avant les catégories U17, U19 qui représentent l’avenir de la discipline. Pour cela, il faut une hausse des conseillers techniques, des formateurs afin de former des éducateurs et mettre en place des cellules de recrutement. Le 5 juillet, nous avons rendez-vous au Ministère des Sports, je monte avec le DTN (Directeur Technique National), Jacques Pla pour la présentation de ce dossier. Pour 2024, nous sommes dans un désir de professionnaliser le championnat Elite 1 avec un projet de développement sur l’axe Toulon – Nice. Deux dossiers très importants !