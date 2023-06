Sam Whitelock souffre toujours de sa blessure au tendon d'Achille. Il est incertain pour le match d'ouverture du Rugby Championship face à l'Argentine le 8 juillet prochain, à Mendoza.

Coup dur pour la Nouvelle-Zélande. Alors que les All Blacks viennent tout juste d'entamer leur premier stage de préparation, Sam Whitelock n'a toujours pas chaussé les crampons. Le deuxième ligne des Crusaders et futur Palois souffre depuis plusieurs semaines d'une blessure du tendon d'Achille.

Mis de côté pour le quart de finale et la demi-finale de Super Rugby, le joueur de 34 ans a cependant joué, contre toutes attentes et avis médical, la victoire en finale de Super Rugby face aux Waitako Chiefs ce samedi (25-20). Mais ce choix pourrait lui coûter gros alors que les All Blacks s'apprêtent à entamer le Rugby Chamiionship face à l'Argentine, le futur jouer de la Section paloise figurant dans le groupe.

Une absence de longue date à venir

"Il a joué pendant cette période de récupération, nous devons donc voir comment il évoluera dans les semaines à venir" a confié le sélectionneur Ian Foster en conférence de presse ce mercredi. Interrogé sur la possibilité de voir le centurion All Black disputer la rencontre, Foster ne cache pas ses doutes : "Je ne sais pas, nous devrons juste évaluer cela dans les prochains jours. Il a quand même assez mal."

Avec cinq matchs jusqu'à la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre), le staff néo-zélandais devrait hésiter à faire jouer Whitelock. S'il est déclaré inapte à jouer face à l'Argentine, le capitaine des Crusaders Scott Barrett et le vétéran Brodie Retallick sont les favoris pour occuper le poste en deuxième ligne.