Lors de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, le troisième ligne du Stade rochelais recevait l'Oscar Or. Pour l'occasion Grégory Alldritt revient sur cette récompense mais aussi sur sa saison avec La Rochelle, sa présence dans la liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde et son envie de retrouver au plus vite ses coéquipiers du XV de France... Interview.

Ce vendredi avait lieu la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique. Lors de cet évènement, Grégory Alldritt a reçu l'Oscar Or, le premier de sa carrière. Dans une courte interview, il revient sur cette récompense mais pas que ! Auteur d'une belle saison avec le Stade rochelais, le troisième ligne centre revient sur son parcours avec les Maritimes et aborde la Coupe du monde après avoir été appelé par Fabien Galthié et son staff dans une première liste des 42 joueurs qui se retrouveront pour un stage à Monaco ce dimanche 2 juillet. Malgré un temps de jeu élevé, Grégory Alldritt a toujours hâte de retrouver les terrains et de continuer à s'améliorer estimant qu'il a encore "beaucoup d'axes d'amélioration".