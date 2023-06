Rétrogradé en Nationale par l'A2R, le FC Grenoble a fait appel de la décision et demeurait en attente de la date de son audience. Laquelle a finalement été fixée par la FFR au 6 juillet, soit à l'extrême limite possible, ainsi que les dirigeants en ont été informés par courrier.

Ce n'est pas exactement une bonne nouvelle pour le club alpin, qui espérait encore être reçu dans le courant de la semaine afin de procéder à une augmentation de capital avant le 30 juin. Le club devra encore attendre plus d'une semaine avant d'être fixé. Une situation plus que compliquée à gérer...

Pour rappel, le club isérois bataille depuis presque trois semaines pour conserver sa place en Pro D2. Auditionné le 11 mai 2023 par la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français (ex "Conseil Supérieur de la DNACG"), le club de Grenoble a été sanctionné d'une rétrogradation administrative en division inférieure pour des raisons financières. Il a aussi été sanctionné d'un retrait de six points au classement pour la saison prochaine. Le FCG qui est passé de prétendant au Top 14, en disputant la finale de Pro D2 et l'Access match, à possiblement relégué en Nationale devra donc encore patienter pour savoir dans quelle division il évoluera la saison prochaine.