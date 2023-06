Après un échange de courriers particulièrement long, le FCG a officiellement fait appel de sa rétrogradation en nationale mardi, avant de passer le jeudi devant la CCCP pour un examen préliminaire de son budget prévisionnel 2023-2024, en cas de maintien en Pro D2. Vous avez dit stressant ?

Si le stade Lesdiguières a bruissé d’une certaine effervescence en début de semaine avec le retour des Alamercery sacrés champions de France (30-28), c’est néanmoins une atmosphère studieuse qui baignait le centre névralgique du rugby grenoblois. Car si la victoire obtenue par les cadets au Stade de France face au Stade toulousain a donné du baume au cœur à tout un club, le centre des préoccupations réside malheureusement bien loin des terrains, le club poursuivant plus que jamais sa bataille en coulisses pour conserver sa place en Pro D2, après la rétrogradation financière annoncée voilà une quinzaine de jours par l’Autorité de Régulation. "Nous avons reçu la notification officielle de notre sanction mercredi 14 juin, nous avons depuis travaillé pour répondre point par point à ce qui nous était reproché pour faire officiellement appel de la décision le mardi 20", nous expliquait le président du Directoire Laurent Pélissier. Soit dans le strict respect des sept jours formulés par l’Autorité de régulation, évidemment… De quoi espérer, même si les délais se sont considérablement allongés depuis la publication de l’information, que l’appel du FCG pourra être traité avant la fin du mois de juin, probablement en début de semaine prochaine ? C’est ce qu’il semblerait même si, en théorie, la commission d’appel fédérale a jusqu’au 6 juillet pour se prononcer…

Vacances stressantes pour les joueurs

Pas étonnant donc que, dans ces circonstances, les joueurs du FCG ont du mal à profiter de congés pourtant bien mérités, après avoir poussé leur saison jusqu’à la finale puis au barrage d’accession contre Perpignan. "Encaisser ces deux défaites puis ces informations-là, ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple avant de partir en vacances, nous confirmait le capitaine Steeve Blanc-Mappaz, auteur d’une vidéo d’encouragements remarquée à l’attention des cadets dont il était le parrain. Au moins, nos dirigeants nous en avaient informés avant que les choses fuitent dans la presse, c’est déjà une chose bien. Ils nous ont demandé d’avoir confiance en eux, donc on a confiance en eux. Bien sûr, tant que l’appel ne sera pas traité favorablement pour nous, il y aura en attendant pas mal de stress et de questionnements… Mais ce sont des choses qu’on ne peut pas maîtriser en tant que joueurs, alors il faut juste laisser faire les choses et récupérer mentalement, pour être frais à notre reprise. Afin d’être capable, s’il y a malgré tout une descente au bout, de s’adapter en conséquence."

13 millions de budget pour 2023-2024 en cas de maintien

Une perspective qu’évidemment, le club se refuse à imaginer. Faut-il y voir un bon signe ? Le fait est que cette semaine, les dirigeants de FCG avaient également à leur agenda un rendez-vous téléphonique avec la CCCP au sujet de leur budget prévisionnel pour la saison 2023-2024. Un rendez-vous évidemment importantissime avant l’appel, destiné à prouver une fois de plus que le club était bien décidé à montrer patte blanche et certaines garanties quant à un engagement pérenne en Pro D2. "Ce que nous leur avons expliqué, c’est que nous partons pour 2023-2024 sur une base de 13 millions de budget, qui serait légèrement supérieur à celui de cette année, sachant que nous avons aussi l’Association à redresser, qui connaît une perte relativement importante, expliquait le nouvel homme fort du club Patrick Goffi. Je suis persuadé que notre plan de redressement du club est viable, encore faut-il en convaincre les instances, parce que face à ce qu’ils nous avancent, on ne peut pas non plus dire qu’ils ont tort… Il faut être honnête. Mais bon : on a déjà fait des choses énormes avec les partenaires, ce qui me rend confiant parce que je sais qu’on crée quelque chose de solide. Je sais ce qu’on met comme moyens, mais si ça ne suffit pas en appel, je n’irai pas au-delà de ce qui nous est possible de faire. Comme je l’ai déjà dit, si on est rétrogradé en Nationale, je ne resterai pas, même si je n’ose pas un instant imaginer qu’on en arrive là." Reste qu’en attendant, les 150 employés du club ainsi que ses supporters n’ont d’autre choix que subir l’angoisse de l’attente, toujours plus stressante…