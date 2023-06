Ce dimanche se jouaient les dernières finales de championnat de France de cette saison. Il est donc désormais possible de répertorier tous les champions de France à l'issue de cet exercice 2022/2023. Ils sont tous là !

Top 14 : le Stade toulousain

Leader une grande partie de la saison, les Toulousains sont passés à deux doigts de la correctionnelle face à La Rochelle en finale. Les Haut-Garonnais ont dû s'en remettre à un exploit personnel de Romain Ntamack pour faire craquer les Maritimes sur la pelouse du Stade de France. Une victoire finale sur le score de 29-26.

Pro D2 : Oyonnax

Les Oyonnaxiens n'ont pas fait les choses à moitié pour retrouver le Top 14. En plus d'avoir dominé la phase régulière de la tête et des épaules, ils n'ont pas vraiment tremblé en finale face à Grenoble pour finalement s'imposer sur le score de 14-3. Portés par un huit de devant stratosphérique, les Aindinois auront de beaux atouts à faire valoir en première division la saison prochaine.

Oyonnax a largement dominé la Pro D2 cette saison. Icon Sport

Nationale : Valence-Romans

On peut dire que l'expérience a fait la différence. Il y a encore deux saisons, le VRDR évoluait en Pro D2. Les Drômois vont retrouver la deuxième division en compagnie de Dax. Ces mêmes Dacquois qu'ils ont battus en finale du championnat du côté de Tarbes. Un succès 26-19 qui leur a offert le droit de soulever le bouclier.

Nationale 2 : Périgueux

Les Périgourdins ont un double titre à fêter à l'issue de cette saison. Premièrement, ils ont battu Vienne en finale de Nationale 2 pour être sacrés, et deuxièmement, ils seront à jamais les premiers. C'était tout simplement la toute première "édition" de la quatrième division. Pour monter sur la première marche, ils ont largement battu Vienne sur le score de 39-20.

Fédérale 1 : Langon

Tombeur de Valence d'Agen lors de l'ultime rencontre, le Stade langonnais a fêté sa montée en Nationale 2 avec un bouclier sous le bras. Auteurs d'une magnifique saison, les Girondins ont triomphé sur le score de 17-12, alors qu'ils était menés à la pause. Le caractère a fait la différence.

Fédérale 2 : Layrac

C'est ce dimanche que les Layracais ont touché au bonheur. Pas vraiment favoris sur le papier, ils ont maîtrisé Gaillac pour s'imposer avec la manière 17-6. Face à des Tarnais trop indisciplinés, les Lot-et-Garonnais ont pris le meilleur départ, pour ne plus jamais être rejoints. Poussés par un public nombreux et fidèle, ils ont pu savourer ce sacre.

Fédérale 3 : Sarlat

Tout comme Layrac, les Sarladais ont été champions ce dimanche. Face à Aubagne, ils ont été pris à la gorge dans le premier quart d'heure et menés de dix points mais n'ont jamais baissé les bras. Repassés devant au tableau d'affichage juste avant la mi-temps, ils ont par la suite maîtrisé en fin de rencontre pour conserver six unités d'avance.

Sarlat a battu Aubagne en finale de Fédérale 3.

Régionale 1 : Emak Hor

Encore un titre pour Emak Hor. Le club basque s'est imposé en finale de Régionale 1 face à Vic-en-Bigorre (13-12) à Oloron-Sainte-Marie et soulève le Bouclier de champion de France. Les joueurs de l'entente Arcangues-Bassussarry ont inscrit le seul essai de la finale en fin de première période. Un match à suspense, qui a mis du temps à trouver son vainqueur. Les deux buteurs se sont livrés un duel à distance, et ce sont finalement les Basques qui ont eu le dernier mot. Pourtant, le buteur vicquois avait la balle de match au bout de son pied mais a raté la cible, à plus de cinquante mètres.

Régionale 2 : Corbières XV

Les Audois ont fait basculer la finale de Régionale 2 en quelques petites secondes. En cinq minutes, Corbières XV a infligé un 8-0 aux Catalans de Millas pour s'adjuger le titre de champion de France. Au final, ils se sont imposés sur le score de 24-14 et ont soulevé le fameux bout de bois.

Régionale 3 : Canet-d'Aude

Plus pragmatiques lors de la finale, les Audois n'ont pas fait les choses à moitié face à Saint-Jean-d'Angély pour s'offrir le titre. Une victoire finale 40-20 face aux Angériens qui ne souffre d'aucune contestation possible. Canet-d'Aude menait de quatorze points à la mi-temps et n'a jamais été inquiété.

Fédérale 2B : Mouguerre

Fédérale 3B : Puilboreau

Féminines

Elite 1 : Bordeaux

Elite 2 : Stade français

Fédérale 1 : Brive

Fédérale 2 : Bourgoin

M18 Elite : Agen

Réserves Elite : Blagnac

Réserves : Lauzerte

Jeunes

Espoirs Élite : Toulouse

Espoirs accession : Pau

Crabos : Toulouse

Alamercery : Grenoble

Gaudermen : Castres

Espoirs Nationaux : Périgueux

Espoirs Fédéraux : Issoire

U16 : St-Jean-Luz

U18 : Auch

M18 Fédéral : Dax