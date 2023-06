Agen : le processus de vente à Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé est en marche

La tendance se confirme : le SU Agen va bien être cédé en majorité aux actuels dirigeants du Biarritz olympique Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé. C'est le président du SUA Jean-François Fonteneau qui le confirme.

Jean-François Fonteneau, actuel président du SU Agen, va céder la majorité de ses parts aux actuels dirigeants du Biarritz olympique. "On discutait depuis quelques mois, la situation s’était enlisée, mais on a avancé sur le principe que je cède la majorité de mes parts (51 %). La situation pourrait évoluer très vite dans cette direction, explique-t-il à nos confrères de Sud-Ouest. On aura une organisation bicéphale avec Jean-Baptiste Aldigé qui deviendra président du Directoire et je prendrai la présidence du Conseil de surveillance."

L'actuel patron révèle qu'il gardera un quart des parts du club pour rester le deuxième actionnaire du club. "Je me suis engagé à rester un partenaire officiel du SUA sur les prochaines années." Le budget pour la saison 2023-2024 a été voté : 14 millions d'euros, avec l'ambition "de regoûter au Top 14 d'ici deux à trois saisons maximum".

Le président de Montauban Jean-Claude Maillard s'était renseigné

Ce "processus de vente lancé", dixit Fonteneau, est un indicateur positif quant aux négociations autour de la vente du Biarritz olympique, toujours dirigé par la famille Gave et Jean-Baptiste Aldigé. Mais ce n'est pas tout. Jean-François Fonteneau avait indiqué que deux autres investisseurs français étaient intéressés par le rachat de la majorité des parts du SUA. Il s'avère que l'un d'eux n'est autre que Jean-Claude Maillard, actuel président de Montauban.

"Il m'a sollicité il y a une quinzaine de jours, il était intéressé pour reprendre le club. Il est venu à Armandie, on s'est rencontré, dévoile l'homme d'affaires lot-et-garonnais, toujours cité par Sud-Ouest. Il a été séduit par les infrastructures, un outil performant et attractif pour donner une autre image du club et développer le business. On a eu des échanges très sympathiques, c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu travailler. Mais j'avais déjà pris un engagement moral avec Louis-Vincent Fave et Jean-Baptiste Aldigé, même si rien n'est signé."