Si Jean-Baptiste Aldigé arrive à ses fins en prenant la présidence du SU Agen dans les jours à venir, il devrait amener avec lui un demi de mêlée gallois international et un centre anglais à 54 sélections. Un casting sexy pour un nouveau projet qui se veut très ambitieux.

Jean-Baptiste Aldigé, probable futur ex-président du Biarritz olympique, est sur le point de prendre les rênes du SU Agen. Pour redorer le blason de son club de cœur, le dirigeant entend frapper fort sur le marché des mutations.

Selon nos informations, il a obtenu l’accord de principe de deux internationaux de renom : le demi de mêlée gallois Rhys Webb (34 ans, 40 sélections), qui n’a pas prolongé son engagement avec les Ospreys et qui a tiré sa révérence internationale, et le centre anglais Jonathan Joseph (32 ans, 54 sélections), fidèle de Bath depuis 2013. Ses deux renforts, s’ils se confirment dans les jours à venir, apporteront une plus-value considérable au SUA en termes d’expérience et de médiatisation.

Reste à voir si les deux joueurs auront un apport sportif à la hauteur de leur statut : Rhys Webb sort d’une saison de haut niveau avec les Ospreys et il a signé un retour convaincant lors du Tournoi, avec notamment un titre d’homme du match au terme de la victoire en Italie ; Jonathan Joseph a, lui, été moins en vue avec treize apparitions, dont neuf titularisations, pour deux essais. Le centre gallois Tyler Morgan (27 ans, 5 sélections) devrait aussi arriver en provenance de Biarritz.

Le SUA n’a pas encore enregistré de recrue

Alors que le marché des mutations se clôturera le 30 juin, le SU Agen entend passer la surmultipliée pour se constituer un effectif compétitif. Jusqu’alors, le club s’est attaché à conserver la majorité de ses forces vives en ficelant une quinzaine de prolongations de contrats dont celle de Jean-Marcelin Buttin, Arnaud Duputs, Thomas Vincent ou encore Iban Etcheverry.

L’ossature de l’effectif actuel est ainsi en grande partie conservée : sur les départs enregistrés, seul celui du talonneur Loris Zarantonello (22 ans) pour Castres a vraiment été subi.