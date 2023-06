Pour célébrer les 70 ans de ses oscars, Midi Olympique a réuni un XV d’anciens champions du Monde, les amoureux du rugby n’en sont pas revenus. Ils ont en plus présenté le vrai trophée Webb Ellis.

Quelle scène frappante. Tendai Mwatarira, est arrivé jusqu’à la scène en tenant dans ses bras, la Coupe du monde, la vraie, le trophée Webb-Ellis. Sous les ors du Pavillon Cambon-Capucines, l’ex-pilier des Springboks a lancé la soirée suivi par quinze de ses prédécesseurs. Un peu plus tôt dans la journée, ils s’étaient tous prêtés au jeu des entretiens.

Le nom de l’endroit portait un nom évocateur : "L’Hôtel du collectionneur", dans le huitième arrondissement de Paris. Au détour d’un couloir une porte qui s’ouvre et qui nous fait entrer dans la caverne d’Ali Baba de tous les mordus de rugby. À l’intérieur : quinze champions du monde de 1987 à nos jours : la carrure XXL de Bakkies Botha, la silhouette interminable de John Eales, le sourire espiègle de Conrad Smith, la classe naturelle de Dan Carter. Philippe Oustric, organisateur de la soirée des Oscars de Midi Olympique avait réussi à constituer son XV international de légende, couronnés planétaires avec le secret espoir que leur fluide imprègne la terre qui les accueillait, et qu’en octobre, quelques Français aient le bon goût de les imiter.

Kieran Read, moins féroce qu’à la télé

Vu de près Kieran Read, menton rasé, faisait plus jeune que quand il jouait, moins féroce aussi. On a revu Jason Robinson, l’arrière anglais de 2003, qui passerait presque inaperçu dans la rue. Le visage du demi de mêlée de La Rochelle, Tawera Kerr-Barlow nous semblait familier tant on l’a vu en gros plan ces derniers mois. David Campese et son terrible pas de l'oie. Bismarck Du Plessis, François Pienaar, Bryan Habana et Tendai Mtawarira complétait la délégation sud-africaine. Ce dernier accepta même de faire une mêlée contre un journaliste de Midi-Olympique un peu téméraire, mais désireux de réaliser un rêve de gosse.

On a eu beau mettre notre concurrent le plus solide, Tendai Mtawarira l'a plié en deux.#OscarsMidol @Beast_TM pic.twitter.com/u26qbkuUoh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 23, 2023

On a refait quelques vieux matchs ; François Pienaar a évoqué avec Abdelatif le fameux non essai de 1995 en laissant planer le doute, Kieran Read nous a reparlé de 2011 et de cette finale contre la France pleine de tension, l’abattage de Dusautoir et l’essai de Woodcock sur une touche parfaitement exécutée, qu’il avait commandée et imaginée exactement comme elle s’est déroulée. Ils se sont donc retrouvés le soir à l’Hôtel d’Evreux, place Vendôme à deux pas du prestigieux Ritz, récompensés sur scène pour un hommage qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

Peu avant, ils avaient posé sur des escaliers de marbre pour se faire mitrailler par l’objectif des smartphones. Toute la soirée, nous nous sommes demandé ce qu’aurait donné cette équipe si elle avait vraiment existé. Qu’aurait-elle donné face à une sélection de la planète Pandora.