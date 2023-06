World Rugby et ses parties prenantes se retrouveront la semaine prochaine pour avancer le projet de ligue mondiale, en remplacement des traditionnelles tournées d'automne. Ce rendez-vous devrait également être l'occasion de prolonger la période internationale de trois à quatre semaines, en novembre.

Le projet de ligue mondiale se rapproche. Selon les informations du Telegraph, World Rugby et ses parties prenantes (Six Nations Rugby, Sanzaar) vont se réunir la semaine prochaine pour faire avancer le projet de ligue mondiale. Pour rappel, le média britannique révélait en mars dernier que les organisateurs du Tournoi des 6 Nations et du Rugby Championship s'étaient mis d'accord pour organiser un tournoi entre les deux hémisphères, en remplacement des tournées d'automne.

Ces prochaines réunions, qui se dérouleront à Londres, pourraient donc être "décisives" pour l'organisation de cette nouvelle compétition, prévue en 2026. Portas Consulting, une entreprise mondiale de conseil en gestion basée à Londres, s'attend à une issue très favorable. "Le décor est planté ici pour clore cette affaire", a déclaré une source proche des pourparlers. "Vous avez des partis volontaires de tous les coins du monde – Six Nations, la Premiership et il semble que Sanzaar (les principaux syndicats de l'hémisphère sud) s'en saisissent également".

Une quatrième semaine de compétition à l'étude

À ce jour, les tournées d'automne sont condensées sur trois semaines. L'ouverture de ce nouveau projet entraînera l'ajout d'une quatrième semaine de compétition. En conséquence, les clubs seraient donc privés de leurs joueurs une semaine de plus qu'aujourd'hui.

World Rugby et ses parties prenantes vont discuter durant deux jours sur ce point de règlement, qui paraît tout de même essentiel pour organiser la "grande finale" entre la meilleure équipe de l'hémisphère nord et du sud. Ce changement pourrait également faire basculer le Rugby Championship en même temps que le Tournoi des Six Nations. Pour rappel, la compétition sudiste se déroule tous les étés.