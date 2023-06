En quête d'un numéro 5 de calibre international, l'Usap pourrait trouver son bonheur en Afrique du Sud. Selon nos informations, le club catalan espère enrôler le deuxième ligne Marvin Orie (30 ans, 1,98 m, 112 kg). L'international springbok (12 sélections) évolue aux Stormers depuis 2020.

L'Usap est en train d'ajouter les dernières pièces à son effectif pour la saison prochaine. Après avoir engagé Pietro Ceccarelli, Patrick Sobela, So'otala Fa'aso'o, Jaco Van Tonder, Apisai Naqalevu, Jean-Pascal Barraque, Tavite Veredamu, Tommaso Allan et Nemo Roelofse, le club catalan espère encore boucler l'arrivée d'un deuxième ligne.

Cette dixième recrue pourrait être Marvin Orie (1,98 m, 112 kg). Selon nos informations, le club catalan aurait récemment transmis une offre au Springbok, qui porte les couleurs des Stormers depuis 2020. Le deuxième ligne sud-africain serait un renfort d'envergure pour le pack sang et or. Et une preuve évidente que l'Usap a franchi un cap dans sa politique de recrutement, de plus en plus ambitieuse.

Remplaçant face à la France en novembre

L'actuel joueur du Cap, passé par les Lions, les Bulls et les Ospreys, est un international en puissance : en novembre, il avait disputé trois tests-matchs face à la France, à l'Italie et à l'Angleterre, les deux derniers en tant que titulaire.

S'il venait à répondre favorablement à l'approche catalane, Marvin Orie viendrait épauler Posolo Tuilagi en numéro 5, au sein de l'effectif sang et or, alors que Piula Faasalele (Toulouse) et Andrei Mahu (Massy) vont quitter la Catalogne cet été. Selon toute vraisemblance, le Sud-Africain, retenu dans le groupe des Boks pour préparer le Mondial, ne débarquerait à Aimé-Giral qu'en fin d'année.