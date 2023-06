Certains joueurs se voient refuser de porter leur casque en Top 14 en fonction de la compatibilité entre la couleur de ce dernier et celle du maillot. La LNR prône le bon sens et une application du règlement. Les joueurs concernés regrettent cette contrainte qui les prive d'un objet auquel ils sont attachés.

Un sous-short, un casque, des épaulettes... Le joueur de rugby, du plus bas niveau jusqu'au Top 14, est connu pour avoir un attachement particulier à ses équipements, quitte à les garder jusqu'à l'usure la plus totale. Trois grands espoirs du rugby tricolore en sont la preuve : Louis Bielle-Biarrey, Baptiste Jauneau et Killian Tixeront. Leur passage chez les professionnels n'a rien changé, ils ont tous trois gardé leur casque qui les protège depuis de nombreuses années. "Ce casque, je le porte depuis que j’ai 16 ans, démarre Killian Tixeront. J’ai été obligé d’en avoir un car j’ai eu un problème à l’oreille. Ce casque rouge, c’était mon identité. C’est un rituel, une habitude. Quand mes grands-parents regardent le match, ils savent que j’ai le casque rouge et ils voient où je suis sur le terrain. " Son compère de l'ASM, actuellement au Mondial U20, Baptiste Jauneau, porte son casque "blanc teint en rose" aussi pour servir de repère à ses aïeuls depuis ses années en jeune à Biarritz. "Ce casque rouge, je le porte depuis que je suis en moins de 11 ans, lance, pour sa part, Louis Bielle-Biarrey. Mon père m’a ramené un casque et il m’a demandé de l’essayer. Il m’a plu donc je l’ai pris et je ne l’ai jamais lâché !"

La fausse blague de Rougerie

Si le sujet des casques revient dans l'actualité, c'est parce que ces trois joueurs ont reçu l'interdiction de porter leur casque habituel. Louis Bielle-Biarrey avec le maillot extérieur de couleur blanche de l'UBB ; les Clermontois qu'importe la tunique. Thibault Brugeron, responsable des médias à la LNR, rappelle que cette décision n'est pas un caprice de la Ligue Nationale de Rugby mais plutôt la mise en application de l'Article 377 bis du règlement de la Ligue qui existe depuis plusieurs années mais qui n'était pas contrôlé : "Les équipements portés par les joueurs en complément de la tenue officielle du club, de type cuissards et sous-maillot, casques ou autres protections apparentes, doivent être soit de couleur neutre (noir ou blanc), soit d’une couleur en harmonie avec les couleurs des équipements officiels du club (maillots, shorts, chaussettes) et d’une seule et même couleur pour tous les joueurs qui en portent."

Baptiste Jauneau et Killian Tixeront en Challenge Cup, où ils peuvent jouer avec leur casque habituel Icon Sport - PA Images

Le Bordelais a été le premier informé de son infraction : "Notre team manager est venu me voir pour me dire que quand on joue en blanc à l’extérieur, je n’ai pas le droit de porter mon casque rouge, rejoue celui qui fait partie de la liste des 42 pour préparer le Mondial. C’était la saison dernière. Moi, je ne comprenais pas trop, j’étais surpris. Mais bon, je me suis dit que j’allais continuer à le garder. Il m’en a reparlé cette année mais j’ai encore décidé de le garder. Je trouverais dommage de ne plus pouvoir jouer avec mais je ne veux pas prendre des amendes. Tout le monde a trouvé ça stupide dans le vestiaire de l’UBB, pas grand-monde n’a compris et n’a saisi le sens de cette règle."

Cette saison, les deux joueurs de l'ASM ont aussi été sommés par la LNR de changer la couleur de leur casque. Killian Tixeront raconte : "Aurélien Rougerie est venu nous voir et nous a dit : "Interdit le casque rouge en Top 14." Cela m’a un peu chagriné. Mais surtout, on n’y a pas cru, on pensait que c’était une blague ! Avec Baptiste, on en a parlé aux autres dans l’équipe qui nous ont dit : "Rougerie il rigole, il vous met une pièce." Puis il nous a montré le mail de la Ligue… Pas le choix, avec Baptiste, on a dû courir dans un magasin pour acheter des casques d’autres couleurs."

La LNR prône la pédagogie

Thibault Brugeron le martèle, cette décision n'a rien d'économique. La LNR n'a pas un accord avec un équipementier. La Ligue annonce simplement vouloir une continuité visuelle entre le maillot et le casque. Le responsable des médias détaille : "L’intérêt, c’est que les gens comprennent ce qu’il se passe sur le terrain. Le but c’est que dans une équipe qui joue en vert, il n’y ait pas des casques jaunes, bleus, rouges… Certains joueurs disent : "Mais moi cela fait dix ans que je porte la même couleur de casque, donc je veux la garder." Ok, mais ça peut potentiellement poser des problèmes de compréhension. Pour l’arbitre qui ne va voir, dans les mêlés ou les rucks, que des têtes qui dépassent mais avec des casques aux couleurs opposées des maillots. Cela va aussi être compliqué pour les spectateurs et téléspectateurs."

Thibault Brugeron tient à rassurer, pour l'instant : aucune punition n'est prévue pour les joueurs. "Pédagogie" est le maître-mot. "Mettre des amendes pour le plaisir, se fâcher avec les clubs et les joueurs pour ça, cela serait idiot, prolonge-t-il. On n’est pas dans ce rôle-là. On fait le plus de courriers possibles aux clubs. Et s'ils ne nous comprennent pas, qu'ils nous appellent ! La saisine de la commission de discipline sera le dernier recours. De toute façon, je ne suis pas sûr qu’il y ait une sanction de prévue pour ce point du règlement."

Baptiste Jauneau arbore désormais un casque blanc Icon Sport - Pierre Costabadie

Pas sûr que ces explications suffisent à enlever l'amertume des trois joueurs. "Je suis attaché à ce casque. J’étais fou, je ne comprenais pas, mais je me suis plié à la règle", regrette Baptiste Jauneau. Si l'arrière de l'UBB peut visser sur sa tête son casque rouge à domicile quand l'UBB joue en bordeaux, les deux Clermontois doivent attendre de jouer dans d'autres compétitions pour renouer avec leur premier amour. "Dès que j’ai l’occasion de remettre le casque rouge je le fais, que ce soit en Champions Cup, Challenge Cup ou avec les Espoirs", lâche Killian Tixeront. Pour la saison prochaine, tous réfléchissent à comment s'adapter. "En Top 14, j’ai un casque blanc. Mais je ne pense pas le garder pour la saison prochaine. Je vais essayer de m’en customiser un ou d’en prendre un d’une autre couleur", complète le troisième ligne. Son coéquipier en Auvergne s'est lui aussi mis au blanc. "Mais j’y ai ajouté ma touche personnelle, avec une croix occitane et j'y ai écrit Béarn, confie le demi de mêlée. Sentimentalement parlant c’est quand même chiant de ne pas avoir le rose… " Cette règle amènera des débats qui, eux, seront hauts en couleur.