Brice Dulin est un joueur central dans le jeu développé par La Rochelle et Ronan O’Gara. Il a encore réussi une saison incroyable, notamment sur la scène européenne. Retour sur les temps forts de sa saison.

10 décembre 2022. Champions Cup, La Rochelle - Northampton : 46-12

Il n’a pas attendu la finale pour se montrer décisif. Brice Dulin a brillé en Champions Cup dès la phase de poule. Il avait été élu homme du match lors de la victoire face à Northampton lors de la phase de poule au mois de décembre, grâce notamment à une première période de haut vol qui avait permis aux Maritimes de mener 46 à 0.

L'arrière rochelais Brice Dulin en Champions Cup contre Northampton Icon Sport - Eddy Lemaistre

Il avait inscrit un essai dès le début de la rencontre pour mettre son équipe sur de bons rails. Son jeu au pied, long et précis, avait fait des merveilles trouvant un magnifique 50/22 avant d’offrir un essai à Ulupano Seuteni sur une passe… au pied.

20 mai 2023. Finale de Champions Cup, Leinster - La Rochelle : 26-27

Son parcours sans faute s’est poursuivi tout au long de la phase finale, en réalisant des prestations très abouties face aux Saracens en quart de finale, puis lors de la demi-finale face à Exeter disputée dans une ambiance folle au Matmut Atlantique de Bordeaux. Mais surtout, il a été phénoménal lors de la victoire en finale face au Leinster à Dublin. L’arrière a été un des trois-quarts les plus remuants et actifs de la partie.

Ses petits appuis et sa capacité d’accélération ont semé le doute dans la défense adverse. Surtout, il avait été magistral dans les airs, inversant toujours la pression irlandaise.

10 juin 2023. Demi-finale de Top 14, La Rochelle - Bordeaux : 24-13

Il est bien difficile une prestation en Top 14 tant il a été brillant et régulier sur l’ensemble de la saison. Néanmoins, il est difficile de ne pas souligner la copie rendue en demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles à Saint-Sébastien. Il avait été élu homme du match par la LNR, brillant une fois de plus par son extraordinaire sûreté, impeccable sous les chandelles et d’une adresse diabolique sur les coups de pieds à suivre. Il a notamment réussi à récupérer deux fois le ballon après un coup de pied à suivre.

Brice Dulin joue toujours juste et il a fait parler sa science du jeu, comme sur cette passe au pied gagnante pour Dillyn Leyds, avant l’annulation de cet essai à la vidéo pour un pied en touche de l’ailier sud-africain. L’arrière, formé à Agen, a disputé face à Toulouse au Stade de France, sa dixième finale depuis le début de sa carrière, ce qui démontre sa constance au plus haut niveau.