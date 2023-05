À quelques semaines de la fin de la saison régulière, qu'en est-il des différentes mutations des entraîneurs en Top 14 ? Les nombreux mouvements de la saison ont forcément provoqué des réactions, pour cette saison et la prochaine. Tour d'horizon complet.

Il est beaucoup question du marché des transferts des joueurs. Mais qu'en est-il de celui des entraîneurs ? Cette nouvelle saison de Top 14 a prouvé à quel point la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. En premier lieu, Jeremy Davidson et Christophe Urios poussés vers la sortie dans leurs clubs respectifs, ont provoqué des rotations.

D'un côté, le CA Brive, pour remplacer le premier cité, a fait monter en gammes Arnaud Mela. Celui-ci était pressenti pour rester au club. D'autant plus avec les bonnes relations qui semblent l'unir à Patrice Collazo. Ce dernier était sans club depuis son passage à Toulon (26 octobre 2021). Il est devenu le manager du CA Brive le 26 décembre, et ce jusqu'en 2024 voire en 2025... Il entend poursuivre sa collaboration avec les autres membres du staff que sont Jean-Baptiste Péjoine et Goderdzi Shvelidze. Pour le second, la certitude de rester est plus grande que pour le premier, courtisé. Pour rappel, tous les adjoints de Collazo arrivent en fin de contrat en juin.

Patrice Collazo arrive avec ses joueurs au Stadium municipal de Brive. Icon Sport - Loic Cousin

Christophe Urios, après avoir fait ses preuves à Bourgoin-Jallieu, Oyonnax ou encore Castres, a vu la fin de son histoire girondine débutée en 2019. Après deux mois sans club, il a pris les rênes du sportif clermontois, orphelin suite au licenciement de Jono Gibbes en janvier dernier. L'ancien pilier est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2025. Ses adjoints à l'UBB Frédéric Charrier et Julien Laïrle ont pris en main le groupe mais pourraient bien rejoindre Urios en Auvergne. Affaire à suivre...

Les membres du staff du XV de France animent le marché en Top 14

Ensuite, ce sont les actuels membres du staff de l'équipe de France qui animent le marché. Deux d'entre eux, Laurent Labit et Karim Ghezal, vont débarquer après la Coupe du monde 2023 pour succéder à Gonzalo Quesada. Ils étoffent leur staff avec Morgan Parra, futur retraité, qui sera l'entraîneur des trois-quarts.

Assez tôt on apprenait que c'était la dernière saison de Patrick Arlettaz en tant que manager de l'Usap. Mi-avril, l'arrivée de Franck Azema à Perpignan était officialisée. Il quitte donc le binôme qu'il formait avec Pierre Mignoni à Toulon. Les adjoints Marty, Freshwater, Vilaceca et Bastide devraient rester en place.

Stuart Lancaster, arrivée majeure du Racing 92

Le RCT a aussi perdu Frédéric Michalak, qui s'occupera de l'attaque du Racing 92. Les Franciliens vont connaître du changement avec la prise de recul de Laurent Travers, qui sera le président du directoire du club. Le nouveau patron du sportif s'appellera Stuart Lancaster, ex-sélectionneur de l'Angleterre et coach de Leicester. Il sera accompagné de Thibault Giroud, directeur de la performance au sein du XV de France.

Pour La Rochelle et Toulouse, les deux équipes en tête du Top 14, les managers Ronan O'Gara et Ugo Mola sont en poste jusqu'en 2027. On peut trouver de la stabilité dans les staffs bayonnais et montpelliérain. À l'Aviron, Gregory Patat est maintenu, seul l'entraîneur des skills Eric Artiguste a été remercié voilà deux semaines. Il était en fin de contrat en juin prochain. C'est Nick Abendanon, actuel arrière de Vannes, qui va prendre sa retraite et le remplacer à compter de la saison prochaine. Il retrouve Gerard Fraser, qu’il a côtoyé dans le Morbihan.

Nick Abendanon, arrière de Vannes, va rejoindre le staff bayonnais. Icon Sport - Alexandre Dimou

Quant au MHR, ce sont des avants dont il s'agit. Olivier Azam a quitté le navire en novembre dernier, Joan Caudullo a assuré l'intérim. Ce dernier va retourner s'occuper à plein temps du centre de formation puisque Richard Cockerill, ancien talonneur du XV de la Rose, mais aussi entraîneur de Leicester passé par Toulon.

Enfin, Bernard Pontneau a conforté Sébastien Piqueronies à la tête du staff palois en mars dernier tandis que les résultats du Lou, sixième du classement, parlent pour Xavier Garbajosa.