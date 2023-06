Ce mardi, le RC Vannes a annoncé que son deuxième ou troisième ligne Joe Edwards (29 ans) avait signé une prolongation de contrat. Le Néo-Zélandais est maintenant lié au club breton jusqu'en 2025 et possède en plus une année supplémentaire de contrat en option.

Joe Edwards et le Vannes, c'est une histoire qui fonctionne ! Arrivé en 2020 en Bretagne, le deuxième ligne, capable de jouer troisième ligne centre, a accepté une offre de prolongation de contrat et sera un joueur du RCV jusqu'en 2025 au moins. Il a paraphé un contrat de deux saisons, avec un an de plus en option. Atout majeur de l'effectif du dernier cinquième de Pro D2, le Néo-Zélandais a disputé 24 matchs cette saison dans l'antichambre de l'élite. Il a notamment participé au barrage face à Nevers et à la demi-finale face à Oyonnax. Lors de ce dernier match, Edwards aura même marqué un essai.

\u270d\ufe0f ?????? ??????? ???? ????????? ?????’?? 2025 I



Nous sommes heureux d’annoncer la prolongation de Joe Edwards, l’un des piliers de l’effectif vannetais depuis 3 saisons.



Plus d'infos \ud83d\udc49 https://t.co/F0axNtE7Y0#RCV #BreizhRugby #FiertéBretonne pic.twitter.com/wjTv2q62gW — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) June 20, 2023

En concurrence avec Sione Kalamafoni

Joueur puissant, il avait d'ailleurs marqué sept essais cette saison en Pro D2. L'ancien Bordelais sera en concurrence avec un joueur Tongien au profil similaire : Sione Kalamafoni, qui arrive cet été en provenance des Scarlets.