Derrière le 22ème sacre toulousain, les Rouge et Noir ont pu compter sur la présence massive de leurs supporters dans les rues de Paris puis au stade de France. En tribunes, Toulouse a gagné son duel contre les supporters rochelais.

Quatre jours avant la finale, le Stade toulousain avait annoncé la couleur. Sur ses réseaux sociaux, le club aux cinq coupes d’Europe donnait rendez-vous à ses supporters rue Princesse, en plein cœur de Paris, pour chauffer cet ultime rendez-vous de la saison. Lieu incontournable des avant-matchs toulousains à Paris, la petite rue est bondée de bars et s’est parée, le temps d’une après-midi, aux couleurs toulousaines. Vite pris d’assaut par les supporters rouge et noir, le 6ème arrondissement de la capitale vibrait au rythme des chants haut-garonnais, malgré une violente averse de pluie.

Mais en face ? Les supporters rochelais ne s’étaient pas donné un point de rendez-vous précis. « Pas mal de Rochelais rejoindront probablement le point de rassemblement toulousain », annonçait le club des Bagnards. Le club lui-même n’avait pas annoncé de lieu de transhumance vers un point précis. Au final, les rares supporters maritimes étaient bien seuls dans la rue Princesse où le rapport de force était d’un Rochelais pour cinquante Toulousains.

Léger avantage toulousain à Saint-Denis

Arrivé au stade de France, via un RER B plein à craquer de supporters des deux camps, les Jaune et Noir se sont retrouvés plus en nombre. Les Charentais attendaient depuis 18 heures sur le parvis de l’enceinte dionysienne. Mais à trente minutes du coup d’envoi, le stade de France se parait davantage de rouge que de jaune. À l’annonce des équipes, les supporters toulousains ont été plus bruyants que leurs rivaux d’un soir. Au-delà du virage réservé au club, des milliers d’aficionados toulousains s’éparpillaient dans l’arène finale… à tel point que des centaines d’entre eux avaient investi le virage rochelais.

Les supporters toulousains étaient nombreux et bruyants ce samedi soir au stade de France Midi Olympique - Patrick Derewiany

Les supporters maritimes ont tout de même fait valoir leur statut de l’un des meilleurs publics du championnat en rugissant sur chaque action dangereuse de leurs protégés. Mais la bataille des décibels a bien été remportée par les Toulousains, dont la plupart attendaient ce moment depuis 2019.

Quatre ans plus tard, le même constat

Pour rappel, la finale du Top 14 2021 avait été soumise aux jauges de public en raison de la pandémie de Covid-19. La grande fête du rugby hexagonal avait alors été sérieusement réduite en bruit et en ambiance. Le dernier parallèle possible remonte donc à la finale 2019, entre Toulouse et Clermont. Si les supporters jaune et bleu avaient davantage envahi la capitale, leurs homologues haut-garonnais avaient déjà soulevé le stade de France à eux seuls.

À l’instar de l’Olympique de Marseille en football, le Stade toulousain est supporté aux quatre coins de l’Hexagone, dont une majeure partie dans le Sud-Ouest. L’aura du club aux 22 boucliers de Brennus ne se limite pas à la métropole toulousaine, voire au département de la Haute-Garonne. Une donnée capitale en finale, et qui a une nouvelle fois souri aux Rouge et Noir, qui ont remporté leur sixième finale de Top 14 de suite (2008, 2011, 2012, 2019, 2021).