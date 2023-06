Brice Dulin spécialiste des finales, l'invincibilité de Toulouse, La Rochelle face à sa bête noire, nouvelle finale pour Trainini...Voici les chiffres à connaître avant la finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle !

10 : Brice Dulin disputera la dixième finale de sa carrière

L'arrière international français de 33 ans a l'habitude des grands rendez-vous. Au cours de sa longue carrière, Brice Dulin a disputé au total neuf finales, dont quatre en Top 14. De ces finales de championnat jouées, il en a remporté une avec le Castres Olympique en 2013 contre Toulon (19-14), et une autre avec le Racing 92 en 2016 également face à Toulon (29-21) au Camp Nou. Ce samedi au Stade de France, il tentera de remporter son troisième bouclier de Brennus.

5 : Toulouse a remporté ses cinq dernières finales de Top 14

Depuis 2008, le Stade toulousain est invaincu à chaque fois que le club accède à la finale de Top 14. La dernière défaite des Rouge et Noir à ce stade de la compétition remonte à 2006 contre le Biarritz Olympique (40-13). Il s'agissait d'ailleurs du plus grand écart de point (27) dans une finale du championnat de France depuis 1900. Cette année-là, le Racing club de France avait battu le Stade bordelais sur le score de 37 à 3. Encore mieux, le Stade toulousain a remporté ses sept dernières finales d'affilée, Top 14 et Champions Cup confondus.

1 : Le Stade rochelais n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs contre Toulouse

C'était le 7 janvier 2023 pour le compte de la 15ème journée du championnat. Les Maritimes l'avaient emporté 30 à 7. Avant ça, ils n'avaient pas gagné contre eux depuis le 14 septembre 2019 lors de la quatrième journée du championnat (28-13). En 2021, les deux clubs s'affrontent en finale de Champions Cup (22-17), puis en finale de Top 14 (18-8). La saison dernière, les hommes d'Ugo Mola éliminent les Rochelais en barrages à Ernest-Wallon (33-28).

201 : le nombre de points au pied inscrits par Antoine Hastoy cette saison en Top 14

L'ouvreur du Stade rochelais a mis au total 43 pénalités et 36 transformations. En face de lui, Thomas Ramos a inscrit 179 points face aux perches, avec 32 pénalités et 40 transformations. Les deux buteurs figurent parmi les meilleurs réalisateurs de la saison régulière : Antoine Hastoy est quatrième tandis que Thomas Ramos est à la neuvième place avec 188 points, et ce malgré seulement 13 matchs disputés.

9 : le nombre d'essais aplatis par Emmanuel Meafou cette saison en Top 14

L'impressionnant deuxième ligne toulousain est le meilleur marqueur de son club cette saison. Pour cette finale, il fera face à Will Skelton dans un duel très attendu. Chez les Maritimes, Teddy Thomas et Dillyn Leyds ont tous les deux inscrit au total 6 essais.

2 : Tual Trainini arbitrera sa deuxième finale de Top 14 consécutive

C'est un fait extrêmement rare, l'arbitre catalan va diriger une deuxième finale de Top 14 de suite. Ils ne sont que 4 autres à l'avoir réalisé dans l'histoire du championnat de France. L'an dernier, Tual Trainini avait officié lors du premier sacre de Montpellier face au Castres Olympique (29-10). Avant lui, Jérôme Garcès avait eu l'honneur de le faire en 2018 et 2019. Il y a tout juste 100 ans, en 1922 et 1923, c'était un autre catalan qui avait arbitré deux finales de suite : Gilbert Brutus.