Tual Trainini est l'arbitre qui a été choisi pour officier lors de la finale de Top 14, qui aura lieu ce samedi soir au Stade de France et qui verra s'affronter Toulouse et La Rochelle.

C'est l'expérimenté Tual Trainini qui aura l'honneur d'arbitrer la finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle ce samedi au Stade de France (21h05). L'homme de 38 ans avait déjà été au sifflet de la précédente finale entre Montpellier et Castres.

Tual Trainini sera accompagné de Ludovic Cayre et Adrien Descottes à la touche. Éric Briquet-Campin sera en charge de la vidéo.

Franck Macielo, patron des arbitres français s'est exprimé dans un communiqué sur son choix de reconduire Tual Trainini pour la finale de Top 14 : "Tual Trainini a réalisé cette saison encore de grosses performances. C'est un homme aux très grandes qualités rugbystiques et humaines, et les deux sont nécessaires pour avoir aussi la confiance des équipes. Quand on ajoute à cela son volume et son intelligence de travail pour y parvenir, on a un grand arbitre. Nous lui

souhaitons ainsi qu'à son équipe d'expérience, un grand match !"

Tual Trainini arbitrera ce samedi sa 94ème rencontre de Top 14, et sa 14ème de la saison. Il est également le cinquième officiel à être aux commandes de deux finales consécutives, en succèdant à Jérôme Garcès en 2018 et 2019.