Lundi soir, les footballeurs français retrouveront l'enceinte du Stade de France pour y affronter la Grèce, seulement trois jours après la finale de Top 14. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a abordé le sujet de la pelouse en conférence de presse hier soir.

Ce samedi soir, la pelouse du Stade de France sera foulée par les joueurs de Toulouse et de La Rochelle en marge de la finale du Top 14. Ce choc ultime du championnat de France précède la rencontre de football entre la France et la Grèce en match de qualification à l'Euro 2024.

Pour que le terrain soit optimal avant d'accueillir les vice champions du monde, les jardiniers ne vont avoir que 48 heures pour mettre les bouchées doubles et arranger, au mieux, l'état de la pelouse. Après la victoire des Bleus contre le Gibraltar (3-0) hier soir, Didier Deschamps s'est exprimé sur le match et le terrain qui les attend lundi soir. "Je prie pour la pelouse", a-t-il glissé lors de la conférence.

Un court délai pour les jardiniers

L'équipe de France de football doit jouer un minimum de 4 matchs par an au Stade de France. Avec la Coupe du monde 2023, de nombreuses rencontres ont déjà été délocalisées.

"On a des obligations. Il y a une fois où ils avaient déjà dû replaquer la pelouse mais elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement (en mars), ils vont faire le maximum mais il n’y a que 48 heures. On ne sera pas au Stade de France samedi. On fera une séance en interne, on y sera dimanche."

Le 18 mars, le XV de France recevait le pays de Galles au Stade de France. Une semaine après, c'était autour des coéquipiers de Kylian Mbappé de fouler la pelouse pour y affronter les Pays-Bas.