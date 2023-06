En début de semaine on vous proposait de composer votre XV idéal à l'aube de la finale. Voici le résultat !

Première ligne : Baille - Marchand - Atonio

Pas de grand secret ici : la première ligne désignée par les internautes de Rugbyrama est celle de l'équipe de France. Elle a prouvé en sélection, face aux meilleures nations du monde, à quel point elle était compétitive et surtout complémentaire.

Uini Atonio, Cyril Baille et Julien Marchand avec le XV de France Icon Sport - Anthony Dibon

La deuxième ligne : Flament - Skelton

Le poste de numéro 5 fut l'objet du duel le plus serré ! Entre Emmanuel Meafou et Will Skelton, c'est le Rochelais qui intègre ce XV combiné. C'est le fait d'une plus grande présence au très haut niveau du second, qui à 31 ans cumule 24 sélections avec les Wallabies. S'il marque moins que son compatriote, il est d'une importance notable dans des secteurs de jeu tels que les rucks ou les ballons portés.

La singularité est davantage celle du choix de l'autre deuxième ligne, le numéro 4. Thibaud Flament est en effet remplaçant ce samedi soir en finale, comme il l'a été en demie contre le Racing. Car son profil très explosif colle parfaitement au rôle d'un impact player.

La troisième ligne : Cros - Alldritt - Botia

Autant, Jack Willis aurait bien pu intégrer l'arrière de la mêlée, tant ils n'arrivent pas loin de François Cros et Levani Botia. Mais Gregory Alldritt a écrasé le scrutin, avec 95% des votes, laissant des miettes à Roumat, Tolofua et Tanga. Tous les joueurs cités sont pourtant à créditer d'une saison remarquable, des recrues Tanga, Roumat, Willis aux "installés" Cros, Alldritt ou Botia.

La charnière : Dupont - Ntamack

Tant pis pour Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy, aussi forts soient-ils. C'est la charnière de Toulouse et du XV de France qui ressort chez les internautes. Antoine Dupont, qui a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations pour la troisième fois (il a seulement 26 ans), n'est plus à présenter. Son compère non plus mais son animation au pied et à la main a été d'une grande qualité ces derniers mois. Une belle réponse aux critiques reçues après la tournée d'automne avec les Bleus.

La paire de centres : Danty - Seuteni

Il faut dire que la complémentarité des centres rochelais est impressionnante. Entre Jonathan Danty, référence du duel sur la planète ovale, et UJ Seuteni, qui apporte de l'avancée davantage grâce à sa technique, le centre du terrain est un terrain largement conquis par les hommes de Ronan O'Gara. Le recrutement de Seuteni à Bordeaux-Bègles reste d'ailleurs l'un des sacrés coups du dernier mercato.

Les ailiers : Lebel - Leyds

Il n'est peut-être pas un cadre de sa sélection (24 ans, 5 sélections) mais Mathis Lebel a réalisé une troisième saison d'affilée à 10 essais ou plus (15 en 2020-21, 10 en 21-22 et 10 en 22-23). Sa capacité à avancer lors de ses courses intérieur est précieuse. Quant à Dillyn Leyds, il prouve que son positionnement à l'aile est plus prolifique que contraint. Au-delà de ses sept essais, il a été crucial dans les matchs décisifs. Sa demi-finale de Top 14 ? "Un très grand match", qualifiait son capitaine Grégory Alldritt : un essai, un doublé refusé à la vidéo, trois franchissements et une grande activité pour le trois-quarts le plus en vue.

L'arrière : Thomas Ramos

On a largement évoqué le match dans le match entre les deux mastodontes Emmanuel Meafou et Will Skelton. Mais il n'y a pas que le duel des numéros 5 qui est difficile à trancher. Thomas Ramos, d'un côté, est l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Placé en concurrence au début de la saison avec Melvyn Jaminet, il est parvenu à se défaire de la concurrence tant en club qu'en équipe de France, à la faveur d'une saison exceptionnelle. De l'autre, il y a Brice Dulin qui réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. L'ancien Racingman est un élément clé dans l'occupation rochelaise. Aussi et surtout, il a rappelé qu'il est l'un des plus grands spécialistes du duel aérien. En témoigne sa demi-finale contre Bordeaux-Bègles où l'on a vu un bon nombre de chandelles... Mais les internautes ont opté pour le Toulousain, à 86%, et c'est parce qu'il a une capacité offensive unique en son genre.