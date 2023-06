En marge de la signature du partenariat entre France 2023 et la RATP, le PDG de la Régie autonome des transports parisiens a accepté de s’exprimer sur la finale de Top 14 entre le Stade toulousain et la Rochelle. Extrait.

"Cette finale me plaît beaucoup car elle a d’abord un côté logique à retrouver le premier contre le deuxième du Top 14. Ce sont deux équipes qui me plaisent, une vraie opposition de style. Le stade toulousain, c’est, pour moi le Gersois, mon club de cœur. Mais je trouve remarquable le parcours de La Rochelle avec ce titre de champion d’Europe. Ce souffle qui porte les Rochelais va donc affronter l’expérience toulousaine et son habitude des finales. Et puis, si cette finale m’intéresse encore plus, c’est qu’il y a Antoine Dupont d’un côté et Grégory Alldritt de l’autre. Vous m’avez compris : c’est le Gers en force. Et le Gers sera forcément vainqueur."