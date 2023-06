Emmanuel Macron sera présent ce samedi soir au Stade de France à l'occasion de la finale de Top 14 entre le Stade toulousain et La Rochelle. Depuis sa première finale en 2017, le président de la République a pu saluer de nombreux joueurs, ce qui a parfois donné lieu à de drôles de situations...

C'est de tradition protocolaire de voir le président rentrer sur la pelouse et saluer les équipes finalistes en marge du coup d'envoi. Un moment assez formel mais qui a plusieurs fois offert des images inédites !

Le salut à genou de Tuisova, Raka et Yato

Un geste peu commun en France. Lors de la finale entre Clermont et Toulon en 2017, le Toulonnais Josua Tuisova et les deux Clermontois Alivereti Raka et Peceli Yato ont tous les trois posé un genou à terre au moment de serrer la main d'Emmanuel Macron. Aux Fidji, pays dont les trois joueurs sont originaires, ce geste est vu comme une grande marque de respect envers le chef de l'État.

L'interpellation de Clément Castets sur l'écologie

Il a été l'un des premiers à venir à l'entraînement en trottinette, et à s'être engagé pour la réduction de l'usage des gobelets en plastique et l'usage plus fréquent des gourdes au sein du Stade toulousain. Clément Castets est l'un des joueurs les plus engagés dans la cause écologique. Un combat qu'il a souhaité porter devant le président de la République lors de la finale entre le Stade toulousain et l'ASM Clermont en 2019. Le pilier toulousain a profité de la poignée de main avec le chef de l'État pour lui glisser une volonté personnelle : "Continuer les efforts sur l'écologie." Ce à quoi Emmanuel Macron lui a répondu : "On ne lâche rien."

La demande de naturalisation de Maks Van Dyk

Une première insolite à laquelle le président ne devait sûrement pas s'attendre. Toujours lors de la finale 2019, le pilier sud-africain du Stade toulousain, Maks Van Dyk, ne s’est pas privé de demander la nationalité française. Dans un français presque parfait, il a avoué à Emmanuel Macron qu'il serait "très fier d'être français", ajoutant même un "s'il vous plaît" à sa requête. Et c'est très étonné que le chef de l'État lui a répondu : "Eh bien, on lance la procédure." Trois mois plus tard, le pilier champion de France annonçait sur ses réseaux sociaux avoir tout juste acquis la nationalité française et qu'il n'attendait plus que la remise du passeport.

La requête de Loïc Jacquet pour son coéquipier Adrea Cocagi

Mais Van Dyk n'a pas été le seul à sauter le pas. Lors de la dernière finale entre Montpellier et Castres, le deuxième ligne du CO Loïc Jacquet s’est permis de transmettre la requête de son coéquipier Adrea Cogagi. Lui aussi a profité de sa rencontre avec le président de la République pour lui demander d'accorder la naturalisation du centre fidjien. "En fait, la veille ou le matin du match, Adrea m’a demandé de faire ça pour lui. Alors j’en ai fait la demande au président, qui a rigolé puis m’a demandé si je le recommandais. Je lui ai répondu : ‘‘Les yeux fermés." Et il m’a répondu qu’il le ferait", a raconté plus tard Loïc Jacquet à La Dépêche du Midi. Le Fidjien aurait depuis reçu un mail du ministère de l’Intérieur et serait en procédure de naturalisation.

L'hommage de président à Guilhem Guirado

La finale 2022 marquait le dernier match de Guilhem Guirado. Une occasion dont Emmanuel Macron a profité pour féliciter le talonneur montpelliérain, capitaine du XV de France de 2016 à 2019.

"Quelle carrière, j’imagine qu’il y a beaucoup d’émotions ce soir. Je voulais vous dire que dans les années difficiles avec le XV de France, vous étiez là, vous en avez porté plus d’un, je voulais vous remercier particulièrement pour ça", a glissé le président de la République au joueur qui a confié, plus tard, avoir été "très ému et touché par les mots du président Macron. Ses mots ont été très forts, ça m’a donné de la force. J’ai senti que c’était ciblé et sincère."