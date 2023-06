Ce vendredi, l'USM a annoncé l'arrivée du centre irlandais venu du Munster, Dan Goggin (28 ans). L'ancien de la Red Army vient renforcer un club qui s'est fait peur la saison dernière, en frôlant la descente. Montauban veut retrouver de l'ambition. Il a signé pour une année.

Avec les départs de Leka Tupuola (Béziers), Paul Bonnefond (retraite) ou encore Benjamin Puntous (Dax), l’USM avait besoin d’un centre. Comme nous vous l'annoncions dans Midi Olympique, c’est l’Irlandais Dan Goggin qui rejoindra les rangs montalbanais l’an prochain, a annoncé le club ce vendredi. Joueur du Munster depuis ses débuts professionnels en 2016, Goggin est régulièrement dans la rotation avec la province irlandaise. Moins en vue la saison passée (six feuilles de match seulement), il cherche à se relancer dans le Tarn-et-Garonne. International U20 et à VII avec l'Irlande, Goggin a signé pour un an avec l'USM.

Onzième arrivée pour Montauban

Cette arrivée est la onzième annoncée par Montauban, après celles de Léo Aouf (pilier), Badri Alkhazashvili (talonneur), Ru-Hann Greyling (talonneur, prêt), Lewis Bean (deuxième ligne), Frank Bradshaw (deuxième ligne), Karl Wilkins (troisième ligne), Noa Kanika (troisième ligne), Corentin Coularis (troisième ligne), Yoan Cottin (demi de mêlée), Thomas Fortunel (ouvreur) et Thomas Larregain (arrière).