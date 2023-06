Dans La Troisième Mi-Temps pré-finale de Top 14, on a dessiné notre XV ultime entre les deux équipes finalistes Toulouse et La Rochelle. Arrivé au numéro 5, il a fallu se justifier pour trancher entre Emmanuel Meafou et Will Skelton.

La Troisième Mi-Temps spéciale finale de Top 14 a énuméré les forces en présence de chaque côté. Forcément, il était inévitable d'évoquer le cas de la deuxième ligne, avec les deux mastodontes Emmanuel Meafou et Will Skelton qui vont s'affronter. Le Stade toulousain tout comme le Stade rochelais ont fait de leur numéro 5 un atout essentiel de leur système. Nos journalistes justifient leur choix. Avec Vincent Franco, Paul Arnould et Maxime Gutierrez.

Musique : Crazy Bryan - Zebros

Réalisation de Baptiste Barbat.