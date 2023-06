À quatre jours de la finale, ce mardi, Romain Carmignani s'est présenté détendu devant la presse. L'entraîneur des avants de La Rochelle estime que ses joueurs ont franchi un cap avec le doublé en Champions Cup et que la finale de Top 14 n'aura rien à voir avec celle de 2021.

Après la demie à Saint-Sébastien, comment vont vos joueurs ?

Quand on a une finale à jouer, tout le monde va bien ! On était tous heureux de se retrouver lundi pour préparer cette finale. On sort de notre titre de champion d'Europe, mais aussi d'un match compliqué contre Bordeaux. Cette semaine, pour l'instant, on a été très sérieux. Aujourd'hui (NDLR ce mardi) on a fini notre deuxième jour de préparation, on a vu les points que l'on avait à améliorer pour gagner cette finale. Mercredi c'est repos. Jeudi, comme d'habitude, on préparera le match. J'ai l'impression que c'est une semaine comme une autre.

Ce match est-il motivant car Toulouse est en train de devenir votre grand rival ?

Oui, je pense qu'on les challenge ! Toulouse, on ne va pas refaire l'histoire du rugby français, c'est plus de 20 titres de champion. Se mesurer à eux c'est plutôt bien. Depuis trois ans, on a goûté plusieurs fois à des finales, c'est toujours particulier. Aller se mesurer au Stade toulousain, c'est quelque chose de très motivant pour tout le groupe. On a fait deux matchs de championnat contre eux cette année, on est à une victoire de chaque côté.

C'est la première saison où vous rencontrez les Toulousains en phase finale après les avoir déjà gagnés dans la saison. Est-ce un avantage psychologique pour vous ?

Cela sera un contexte particulier car on va jouer le Stade toulousain en finale et que cela sera le dernier match de l'année. Ce sont les deux équipes qui méritent d'être là car elles ont fini la saison premières et deuxièmes. La logique est respectée. On parle de rivalité, de revanche ou de choses comme cela, mais on est concentré sur la conquête de notre premier titre de champion de France. On se l'était dit en début de saison. Toute l'année on a été constant, on n’a rien volé. Aujourd'hui, on est content d'aller jouer Toulouse en finale. On se focalise sur nous, on arrête de regarder l'adversaire car on a tellement de points à travailler : nos sorties de camp, la conquête, nos systèmes d'attaque et de défense...

Et les réceptions de renvoi ?

Oui, il y a la notion de valider les points quand on marque. Et ces réceptions sont hyper importantes. Après, dans les échanges de jeu au pied, il y a pas mal de choses à corriger. Tenir la balle sera aussi quelque chose d'essentiel face à Toulouse.

L'expérience acquise depuis la double confrontation en finale de Top 14 et de coupe d'Europe en 2021 va-t-elle compter ?

Depuis trois ans, on a plus d'expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Le fait d'avoir déjà gagné des finales, il y a une confiance collective qui s'est installée. Depuis le titre de champion d'Europe l'année dernière, on a senti que le groupe avait pris confiance. Les mecs se connaissent bien, partagent beaucoup de moments ensemble, le vécu des rencontres créé un capital confiance. Notre équipe a pris le projet en main.

Vous aviez déjà tenté de surprendre Toulouse en changeant des choses dans votre jeu. Cela n'a pas toujours été efficace. Resterez-vous classique cette fois-là ?

Je ne sais pas, il y aura peut-être des surprises, on verra samedi. On a retenu les leçons de tous les matchs contre le Stade toulousain.

Il va y avoir un match dans le match entre Will Skelton et Emmanuel Meafou...

Cela va être un sacré match ! Je travaille avec Will depuis trois ans, le club de La Rochelle, et même la ville de La Rochelle, a beaucoup de chance de l'avoir dans son effectif. C'est un mec toujours de bonne humeur, coachable, avec toujours l'envie de travailler... Meafou je le connais moins, mais on voit ses matchs et c'est le même profil de mec. Ronan apprécie beaucoup Will car c'est un compétiteur. Il y a beaucoup de respect mutuel entre les deux.

En troisième ligne, comparé à 2021 il n'y a plus les Vito, Liebenberg ou Gourdon. Comment jugez-vous votre troisième ligne actuelle Paul Boudehent, Levani Botia et Grégory Alldritt ?

Levani, Paul et Greg, ce sont des mecs qui savent tout faire, sauf la touche pour Levani. Ils sont multitâches. La puissance de Greg et Levani balle en main est incroyable. Et ce sont des poisons dans le jeu au sol ! C'est quelque chose de fou. Paul, c'est un trois-quart de plus. Il a une qualité de vitesse incroyable dans les couloirs et dans les duels. On a longtemps hésité à faire jouer Levani devant et il a apporté une plus-value en apportant quelque chose de différent et notre équipe a bien évolué en partie grâce à lui.

Qu'est-ce qui fait que Toulouse et La Rochelle ont survolé le championnat cette saison alors que la saison dernière la physionomie de la saison avait été différente ?

Je pense que c'est la qualité de l'effectif. On a la chance d'avoir certains jeunes qui ont poussé des joueurs de l'effectif à être meilleurs. Le travail fait au club, au centre et à l'académie, on a un groupe de 45 joueurs qui peuvent jouer et on voit que le niveau ne baisse pas. On a fait des rotations avec des joueurs qui sont devenus meilleurs, comme contre le Stade Français.

Comparé à 2021, la finale se jouera avec du public. Le soutien des supporters vous aide-t-il ?

C'est incroyable la manière dont on est porté ! Le titre de l'année dernière nous a fait du bien mais la campagne de cette année, c'est fou. Il y a un engouement énorme autour du club. On en parlait avec des mecs avec qui j'ai joué ici il y a quinze ans. On voit que l'évolution du club est incroyable !