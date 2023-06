Le deuxième ligne emblématique du Stade rochelais Romain Sazy s'est exprimé, ce mardi, sur l'approche de la finale de Top 14, les qualités du Stade toulousain, la perspective de son arrêt de carrière ou encore l'évolution de l'équipe depuis deux saisons.

On imagine que la semaine doit être spéciale pour vous, alors que vous raccrocherez les crampons samedi soir ?

Ce n’est pas une semaine spéciale pour moi mais pour l’ensemble du groupe. Honnêtement, mon histoire personnelle passe après la performance collective. Cette question ne va pas m’impacter. Je verrais ça plus tard. Ce qui est important, c’est le rendement de l’équipe. Nous sommes très concentrés. On a beaucoup d'appétit et on a hâte d'être à samedi.



Quel a été le programme du groupe depuis la demi-finale de Saint-Sébastien ?

On a eu un retour tranquille, sans excès. Nous avions besoin de récupérer. On est reparti sur une semaine classique avec le travail stratégique et on étudie forcément l’adversaire.



Que pouvez-vous nous en dire, justement ? Quelles sont les forces toulousaines ?

Vous pouvez en trouver partout. Vous avez besoin que je les énumère ? Et bien, ils ont un gros pack et des mecs qui font la différence avec de la vitesse derrière. On pourrait aussi prendre les mecs un par un, on les connaît assez bien. Ils sont complets partout.



En quoi avez-vous changé depuis la finale de Top 14 perdue en 2021 face à ce même adversaire ?

Nous avons engrangé beaucoup d’expérience sur les matchs couperets des phases finales. L’équipe a beaucoup évolué dans tous les compartiments, que ce soit au niveau du staff et des joueurs, avec de nombreuses rotations. On est beaucoup plus mûrs qu’en 2021.



Le fait d’avoir gagné une deuxième Champions Cup cette saison vous amène-t-il plus d’assurance ?

On ne va pas se raccrocher à ce titre. C’était une autre compétition. Ce serait une erreur d'y penser. Nous étions contents du contenu de notre finale mais il n’y a pas de parallèle à faire. L’important, c’est ce qui arrive.



Si l’on vous suit dans cette idée, vous n’accordez donc pas d’importance à vos confrontations passées face aux Toulousains, qui ont souvent tourné à leur avantage ?

Oui, ce qui s’est passé avant, on essaye de pas trop y penser. Une finale, ça se joue sur 80 minutes au cours desquelles il faut être performant de bout en bout. On va arriver avec beaucoup de froideur car il faudra être parfait stratégiquement. À côté de ça, il y aura aussi beaucoup d’envie à mettre. On va tout donner pour ne pas avoir de regrets.



Avec la chaleur et le manque de rythme, on vous a vu un peu émoussé collectivement, en deuxième période, à Saint-Sébastien. Y a-t-il une crainte à ce niveau ?

Il n’y a pas de question de rythme, de semaines sans matchs. On est prêt. Les ressources, on arrivera à les trouver. On ne passera pas à côté. En tout cas, il n’est pas question de se chercher des excuses.



Peut-on dire que Toulouse-La Rochelle est devenu la nouvelle rivalité au sommet du rugby français ?

L’an passé, c’était Montpellier-Castres en finale. Penser ça, ce serait un manque d’humilité et de respect vis-à-vis des autres équipes…



Parmi toutes les clés du match, on pense au duel à distance entre Emmanuel Meafou et Will Skelton. En tant que deuxième ligne, qu’est-ce que cela vous inspire ?

Ce sont deux joueurs hors normes qui imposent beaucoup de défi physique autour d’eux. Ils auront à faire valoir leur puissance sur ce match, c’est une certitude. On verra quels sont les plans mis en place pour les canaliser.



Un dernier petit mot sur vous : mesurez-vous tout le chemin parcouru depuis votre arrivée à La Rochelle, il y a treize ans ?

Depuis 2010, le club a beaucoup évolué. Je suis assez fier du parcours réalisé. C’était la course contre la montre pour avoir un trophée. On en a eu deux. Qui n’aurait pas envie d’en avoir un troisième ? Nous avons envie de "regoûter" à ces scènes de joie et de partager ces instants avec les supporters.