Une fois de plus, les Rochelais ont usé de leur force et de leur science des ballons portés pour faire sauter le verrou adverse. un point fort qui doit beaucoup à un seul homme : Will Skelton…

D'abord utilisé comme sauteur, Skelton s'avère la clé de voûte du maul rochelais. Les arrivées depuis l'intérieur du terrain de Sazy et Boudehent offrent une assise en "deuxième ligne" du maul.

... avant qu'Alldritt ne vienne à son tour consolider le front du maul. Le ballon porté s'organise clairement autour de Will Skelton.

C’est devenu une des signatures du Stade rochelais, depuis la finale de Champions Cup en 2022. Une stratégie qui, ce jour-là, devait beaucoup à l’infortune connue dans l’exercice des tirs au but par l’ouvreur Ihaia West, qui avait incité Ronan O’Gara et son équipe à ne pas tenter les pénalités en première période… Reste que la méthode, couronnée de succès, a fait des petits depuis lors. On veut bien entendu parler de cette volonté assumée d’opter pour la pénaltouche, encore et encore… Les Maritimes n’y ont encore pas dérogé en demi-finale puisqu’il fallut attendre la 7e pénalité offerte à Antoine Hastoy dans les 50 mètres adverses, à la 54e, pour voir Grégory Alldritt désigner les poteaux à M. Marbot. Nulle prétention à cela : simplement la volonté d’imposer son point fort de la puissance, dans le but d’user physiquement les adversaires, provoquer pourquoi pas des cartons jaunes et surtout, marquer si possible 7 points plutôt que 3…

Sauteur, puis "désaxeur"

Ce n'est qu'une fois le géant retourné face au jeu que le pack produit son effort. Après avoir éliminé quatre avants bordelais sur la seule rotation du maul. L'essai de Bourgarit en devenait imparable.

Ainsi structuré, le maul rochelais utilise tous ses hommes forts dur la ligne de front afin d'absorber au mieux la pression adverse avant de littéralement pivoter grâce à Skelton qui use de sa force de bras.

L’efficacité de cette stratégie ? Elle doit beaucoup, à vrai dire, à un homme. Impossible d’ignorer l’importance de Will Skelton qui, à lui seul, a offert au pack rochelais le supplément de confiance et surtout de force brute qu’il lui manquait pour s’avérer pratiquement inarrêtable… Ainsi, lorsqu’il s’est agi de faire sauter le verrou girondin, les Maritimes n’ont pas finassé et utilisé la bonne vieille recette aperçue en finale de Coupe d’Europe : un lancer en premier bloc pour un Skelton (parfaitement lifté à chaque fois, il faut le signaler, par les piliers rochelais) imbattable à l’épaule, puis un "désaxage" vers l’extérieur du ballon porté pour lequel le colosse australien joue littéralement le rôle de "pivot humain", capable à la force des bras et des reins de faire basculer toute la structure, et d’enclencher la poussée gagnante. Un "basique" que les avants rochelais maîtrisent à la perfection, et auquel l’adaptation défensive que chercheront à lui opposer les Toulousains constituera à coup sûr une des clés de la finale de samedi…