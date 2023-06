Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, le Quai de la Daurade de Toulouse accueillera la cinquième édition du WateRugby, un tournoi de rugby... sur l'eau ! Son organisateur, Yann Delaigue, ancien international français, nous dévoile les coulisses de l'événement.

Qu'est-ce que le WateRugby exactement ?

La WateRugby c'est un événement 100% gratuit qui aura lieu pour la cinquième édition cette année. Le concept est simple : deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent sur une plateforme flottante posée au Quai de la Daurade, mais la particularité, c'est qu'il n'y a ni touche, ni en-but. Pour marquer des essais, il faut littéralement mouiller le maillot et plonger dans la Garonne. C’est à la fois festif, convivial et spectaculaire. Forcément, par rapport à la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre), on a dû avancer l'événement, qu'on organise habituellement à la rentrée. On s'est dit qu'on profiterait du WateRugby pour s'échauffer et habituer le public aux matchs du Mondial qui auront lieu à Toulouse.

C'est un événement ouvert à tous ?

Absolument tout le monde peut participer ! Toutes les équipes sont mixtes puisque c'est du rugby touché. On aura un tournoi étudiant le jeudi et un tournoi d'entreprise le vendredi. Le samedi et le dimanche, les enfants auront le droit à une initiation encadrée par les internationaux. On accueille aussi deux matchs de rugby fauteuil, une première au WateRugby. Nous avons aussi la chance d'organiser un match féminin auquel de nombreuses anciennes internationales participeront comme Lenaïg Corson, Camille Grassineau, Lise Arricastre pour ne citer qu'elles.

20 équipes étudiantes, 25 équipes d'entreprises et plus de 40 équipes amateures participeront à cette cinquième édition du WateRugby. Icon Sport - Abaca

Vous le disiez, vous accueillez du rugby fauteuil pour la première fois. On peut se demander si l'événement est adapté pour ?

On aura effectivement deux exhibitions de rugby à 7 fauteuil, le samedi et le dimanche. Eux aussi marqueront les essais en plongeant dans l'eau et je vous rassure, tout est parfaitement adapté. Les joueurs seront équipés de fauteuils spéciaux qui leur permettent de flotter. Des plongeurs les pousseront jusqu'à la plateforme depuis laquelle des joueurs valides les extirperont de l'eau. On est très content de les recevoir et de leur offrir une visibilité supplémentaire, au même titre que de les inclure dans notre événement. Ça renforce notre volonté d'accessibilité.

Vous organisez aussi un match de gala, le "Eau'll Star"...

C'est un match de légende qui opposera de nombreux anciens joueurs du Stade toulousain, du RCT et des Barbarians, à une équipe d'internationaux étrangers. Pour citer quelques noms, du côté français on pourra retrouver Vincent Clerc, Emile Ntamack, Fabien Pelous, François Trinh-Duc, etc. Et chez les internationaux étrangers, la légende néo-zélandaise Carlos Spencer, l'Italien Mirco Bergamasco ou encore les frères Delon et Guy Hermitage. Il y a vraiment du beau monde sur cet événement.

Et pour ceux qui ne font pas de rugby, ils pourront quand même venir profiter de l'événement ?

Bien sûr ! Ils pourront retrouver le village animation dans lequel les praticiens du Conservatoire Supérieur de l'Ostéopathie de Toulouse proposeront leurs services, des Chefs culinaires viendront cuisiner devant le public et se prêteront même au jeu de la Mêlée des Chefs, où ils seront jugés par des joueurs internationaux. Vous pourrez retrouver un concours de cheerleading et cette année aura aussi lieu le défilé des mascottes, auquel des mascottes de Pro D2 et Top 14 participeront. Notre mascotte Ducky sera également présente. L'idée est de proposer une grande fête du rugby pour tous les passionnés, et à laquelle tout le monde peut participer. D'ailleurs, le public pourra retrouver lors de chaque soirée un concert qui viendra clôturer la journée.

Le WateRugby occupera comme à son habitude le Quai de la Daurrade Icon Sport - Abaca

Pourquoi avoir choisi Toulouse pour organiser le WateRugby ?

Toulouse c'est quand même la capitale du rugby. On sait qu'il y a un fort public de passionnés. C'est aussi une place magnifique en plus de ça, de jouer sur la Garonne, face à la Daurade, c'est quand même exceptionnel. Donc ça me paraissait assez naturel de le faire à Toulouse. En plus de ça s'y ajoute le côté personnel : j'ai joué de nombreuses années en Rouge et Noir (1997-2004) donc ça me fait très plaisir de le faire dans la Ville rose.

Comment vous est venue l'idée d'organiser un tournoi de rugby sur l'eau ?

Dans le rugby, on a la chance de souvent faire des troisièmes mi-temps et c'est donc lors d'une de ces soirées arrosées qu'est venue l'idée de jouer sur l'eau. En y réfléchissant à tête reposée le lendemain, on s’est dit que l'idée n'était quand même pas si mauvaise. C'est quelque chose qu'on a très vite organisé et ça a plutôt bien marché et maintenant, le succès est retentissant d'année en année.

Vous profitez également de l'événement pour mettre en avant des associations dont vous êtes partenaires. Quelles seront les associations présentes ?

Effectivement ! L'association Rugby French Flair d'abord, qui œuvre pour des enfants issus de milieux pauvres en Colombie, à Madagascar et au Sénégal. L'association Serge Betsen Academy, qui fait la même chose au Cameroun, et qui sera présente également avec ses stands. On retrouvera aussi l'Oncopôle de Toulouse qui jouera avec une équipe exclusivement féminine lors du tournoi des entreprises le vendredi, comme l'Institut Bergonié de lutte contre le cancer de Bordeaux qui jouera aussi avec une équipe entreprise. L'association Green World Team sera aussi là pour sensibiliser à la cause environnementale et qui nous aide à proposer un événement le plus vert possible.