La cinquième édition du Waterugby aura bel et bien lieu à la fin du mois de juin ! À partir du 29 juin et pendant trois jours, de nombreux anciens joueurs et personnalités du rugby se défieront sur la Garonne, afin de prôner les fameuses valeurs de l'ovalie.

Ils seront nombreux, à se remémorer les joutes d'antan sur la plateforme placée sur la Garonne. Betsen, Califano Clerc, Pelous ou encore Ntamack seront bien présents lors de la cinquième édition du Waterugby à Toulouse, organisée par l'ancien ouvreur du XV de France, Yann Delaigue. L'objectif de cet événement est simple : "Retrouver les copains et le public en toute décontraction pour un événement convivial et festif. C'est aussi l'occasion de redécouvrir notre sport et de partager ses valeurs autour d'un concept innovant et ludique", dixit Guilhem Guirado. Du 29 juin au 2 juillet, de nombreuses célébrités du rugby s'amuseront donc à se défier et à se mouiller lors de matchs sans enjeux sur la Garonne. Le tout, dans la bonne humeur.