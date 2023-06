Sans club depuis qu’il a été écarté de l’Aviron bayonnais, il y a deux mois, le technicien est en discussion avec l’US Dax, pour intégrer le staff du club landais la saison prochaine.

C’est au mois d’avril dernier qu’Éric Artiguste (52 ans), a été écarté du staff de l’Aviron bayonnais, où il s’occupait des skills. Alors que Bayonne n’avait plus que cinq matchs à disputer, le président ciel et blanc, Philippe Tayeb, en froid avec son entraîneur, avait demandé à ce dernier de ne plus venir au club, tout en le payant jusqu’à la fin de son contrat, qui s’achève le 30 juin.

Il pourrait s’occuper de la défense

Passé cette date-là, le Lourdais sera libre et il pourrait rebondir à quelques kilomètres plus au nord de Bayonne. En effet, selon nos informations, le technicien est en contact avec l’US Dax. Si rien n’est signé à ce jour, les discussions avancent dans le bon sens et Artiguste pourrait s’occuper de la défense dacquoise, un domaine qu’il connaît bien, puisque c’est à ce poste qu’il a commencé son aventure à l’Aviron, en 2018. Dans les Landes, si l’affaire se concrétise, il retrouvera Jeff Dubois, qu’il a connu lors de la saison 2021-2022 à Bayonne.