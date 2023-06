Durant plus d’une heure, le directeur du rugby est revenu avec minutie sur la saison passée, tout en se projetant avec envie sur le prochain exercice. Pour viser la phase finale, il souhaite plus "de constance" et "d’humilité".

Tout en ayant un regard sur la phase finale, Pierre Mignoni, tête reposée, a eu le temps de faire le bilan d’une saison de "redécouverte" de l’institution au muguet. Après cette année en commun, l’ancien demi de mêlée a fixé un nouveau cap, tout en se servant de cet exercice pour éviter de reproduire les mêmes erreurs.

Une saison nécessaire pour la "construction" et qui doit forger plus de "croyances"

Orphelin de Franck Azéma, parti rejoindre Perpignan, Pierre Mignoni, qui s’est présenté seul devant la presse, a assumé la non-qualification pour la phase finale. "La première partie de la saison a été irrégulière et inconstante. Il y a plusieurs raisons comme celle de s’adapter aux nouvelles méthodes. Notre duo a bien fonctionné, mais il fallait s’habituer à d’autres méthodes de travail. Des joueurs n’étaient pas présents, blessés ou qui revenaient de sélection. On a eu des joueurs à double vitesse. On a eu des joueurs éparpillés. On avait du mal à se connecter entre nous. C’était très difficile. On a perdu des points, c’était un passage obligatoire à la vue des circonstances."



Avant de pointer une bonne deuxième partie de saison : "Puis, il y a eu des choses positives, avec l’éclosion de jeunes joueurs. Ils ont bouleversé la hiérarchie du groupe. Ça a donné un élan, beaucoup de fraîcheur au groupe. On a retrouvé des joueurs en bonne forme physique, et du jeu. On a vu des joueurs se trouver sur les plans offensif et défensif. On a fini la saison avec la cinquième meilleure défense du championnat. On veut aller dans les trois premiers. Sur le plan offensif, tout a été long et poussif. On finit entre la 7e et 9e place au niveau des attaques. Ce n’est pas suffisant. Le nombre de victoires est à peu près égal ou légèrement en dessous des équipes au-dessus. Il manque des points de bonus. Les autres en ont pris 9 ou plus, nous cinq unités. Il manque de consistance sur les onze mois de l’année."

Pierre Mignoni lance un message à ses joueurs pour la présaison

Pas satisfait de la forme de ses ouailles lors du commencement de la dernière présaison, le Toulonnais n’a pas hésité à mettre en garde les siens. "Il faut qu’ils soient correctement prêts pour supporter une charge de travail. Il faut être bien sur le plan physique, pour moi ce n’était pas le cas (la saison passée NDLR). Les joueurs ont un programme individualisé de trois semaines. Ils doivent le faire. On va vivre une saison différente, avec une saison de coupe du Monde. Je veux que les joueurs attaquent directement sur le rugby. On veut optimiser la présaison."



Avec la venue de l’Afrique du Sud du côté du Campus, Toulon se doit d’innover. "On partira du 6 août au 11 août à Font-Romeu pour un stage. Il y aura un match amical face à Perpignan à notre retour. Les Sud-Africains arrivent le 3 septembre. On ne pourra pas s’entraîner tout le temps ici, mais il est hors de question que cela soit le camping. C’est une bonne chose de recevoir les Sud-Africains, mais pas au détriment de Toulon. On pourra utiliser les structures du palais des sports et de Léo-Lagrange. Ça va faire du bien de sortir du Campus, même si on pourra être là aussi de temps en temps. Mais, je ne veux pas faire beaucoup d’allers-retours entre les sites. Je veux deux pelouses correctes. On prépare les joueurs au haut niveau, et on veut bien préparer ces joueurs, à haute intensité. Ils vont couper du 4 septembre au 17 septembre. On reprend le 18 septembre, au Campus. On veut régénérer la première présaison pour se lancer sur une deuxième préparation. On partira en stage le 25 septembre, un stage de 5 jours, pas très loin d’ici. On ne veut pas faire un long trajet. On va partager les structures, 3 ou 4 jours, sur l’ensemble de la préparation avec l’Afrique du Sud. On jouera un match amical le 21 octobre, contre le Stade Français, à Mayol."

Mignoni vise la phase finale en Top 14 mais ne fera pas d’impasse sur la Champions Cup

Sur ce sujet, Pierre Mignoni a une nouvelle fois joué la carte de la franchise. "J’ai mon idée. Je veux le partager d’abord avec mon club, et les joueurs. Je veux la même vision avec les salariés dans l'administratif. Je veux faire mieux en Top 14, c’est le premier objectif que je peux donner. On revient dans la Champions Cup, ce sont des matchs de très haut niveau. Tant mieux pour le club ! On jouera cette compétition, à fond, sans s’économiser. On veut espérer faire un truc et aller le plus loin possible. Mais avant tout, je veux surtout de l’humilité, j’entends chaque saison : "On veut aller là." C’est bien de dire, mais pour y aller, on doit faire preuve d’humilité."

Toulon poursuit la restructuration de sa formation

Sous la houlette une nouvelle fois de Pierre Mignoni, Toulon s’est lancé dans la création du projet "RCT Passion", pour créer du lien avec les clubs amateurs dans la Région Sud et faire émerger de jeunes talents. "Je suis heureux de la première version, mais je veux qu’on aille plus loin dans la deuxième. On va se mobiliser, et on va mobiliser les clubs autour de nous. Je veux qu’on se connecte encore plus." Sur la partie scolaire, grâce à des partenariats avec des collèges, des étudiants auront des horaires aménagés et un suivi scolaire personnalisé. Pour ceux qui habitent loin de la Rade, des places en internat seront mises à disposition dans un établissement de l’aire toulonnaise. Le club espère un fruit de ce travail d'ici "trois à quatre ans".