La Coupe du monde se jouera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Sur l’ensemble du territoire, les 20 équipes ont choisi de s’installer bien spécifiquement dans des villes stratégiques.

La Coupe du monde 2023 approche à grands pas. Il ne reste plus que quelques semaines avant le début tant attendu du Mondial, que la France espère remporter pour la première fois depuis la création en 1987.

Les 20 nations qui se lanceront à partir du 8 septembre prochain ont toutes établi des camps de base dans des villes respectives, afin de préparer au mieux cet événement planétaire. Le choix a débuté en mars 2019 par le Comité d’Organisation France 2023. Trois options de camps de base ont été proposées aux nations qualifiées.

Poule A : La Nouvelle-Zélande à Lyon

C’est à Lyon (Rhône) dans les All Blacks ont décidé de s’installer pour la Coupe du monde. Les Néo-Zélandais profiteront des installations du Lou tout au long de la préparation. Rappelons que la Nouvelle-Zélande débutera son Mondial le 8 septembre pour le match d’ouverture face à la France au Stade de France. Les coéquipiers de Beauden Barrett joueront deux fois au Groupama Stadium (le 29 septembre face à l’Italie, et le 5 octobre face à l’Uruguay). Ils logeront à l’hôtel quatre étoiles le Roosevelt.

Les Bleus ont choisi eux de s’installer à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. En effet, par souci d’équité, ils ne pourront pas disposer des infrastructures de Marcoussis. C’est donc à l’hôtel de luxe Renaissance paris Hippodrome de Saint-Cloud, que les Français passeront une grande partie de leur temps, un établissement quatre étoiles qui avait déjà accueilli les Bleus la veille de la victoire face à l’Angleterre, le 20 mars 2022, synonyme de grand chelem pour la bande à Dupont.

L’Italie, de son côté, séjournera à Bourgoin-Jallieu en Isère. Les Italiens profiteront du stade Pierre Rajon pour s’entraîner tout au long de la compétition. L’Uruguay a choisi Avignon pour séjourner durant la compétition. La Namibie, quant à elle, sera basée à Aix-les-Bains en Savoie.

Poule B : L'Afrique du Sud à Toulon

Les champions du monde sud-africains seront basés à Toulon. Une terre connue par les Springboks, dont beaucoup sont passés par la Rade dans l’histoire du RCT (Matfield, Van Niekerk, Botha) et plus dernièrement Etzebeth et Kolbe. Tours (Indre-et-Loire) sera la ville camp de base pour l’Irlande, qui arrivera ans cette Coupe du monde avec un statut de favori malgré des performances dans la compétition toujours décevante depuis 1987. Les Tonga seront eux à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, et la Roumanie à Libourne en Gironde. Enfin, l’Ecosse de Finn Russell posera ses valises à Nice (Alpes-Maritimes).

Les camps de base équipe pour la Coupe du monde 2023. Camps de base - France 2023 - Camps de base - France 2023

Poule C : Le pays de Galles à Versailles

Le pays de Galles, qui réalise une saison 2022-2023 très difficile sportivement mais aussi en dehors, aura son camp de base à Versailles dans les Yvelines. L’Australie, favorite de cette poule C, sera basée à Saint-Etienne (Loire). La Géorgie, qui pourrait avoir son mot à dire dans cette poule très ouverte, logera sur l’Ile de Ré (Charente-Maritime) et bénéficiera des installations du Stade rochelais à La Rochelle, récemment vainqueur de la Champions Cup face au Leinster pour la deuxième année consécutive.

Toujours très attendus, les Fidji passeront la Coupe du monde à Lormont en Gironde, tandis que le Portugal, 20e et dernière équipe qualifiée pour le Mondial, a décidé de s’installer à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Poule D : Les Samoa à Montpellier

Pour sa première Coupe du monde, le Chili va découvrir la Bretagne, et Perros-Guirec dans les Côtes-d’Armor. L’Angleterre sera dans le Pas-de-Calais dans la ville du Touquet Paris-Plage, célèbre également pour accueillir en vacances le couple présidentiel. Les Samoa ont choisi la ville de Montpellier en Hérault et bénéficieront des installations du MHR durant le Mondial. Enfin, l’Argentine découvrira La Baule-Escoublac en Loire-Atlantique, et le Japon, attraction du Mondial 2019, sera à Toulouse.