Le Stade français a officiellement lancé son mercato ce mardi, et il fallait être à l'affût pour ne rien rater ! Sur les réseaux sociaux du club, ce ne sont pas moins de dix arrivées qui ont été annoncées en moins d'une heure. Des joueurs de grands noms viennent se glisser dans la liste, comme Brad Weber, le demi de mêlée All Blacks (17 sélections) en provenance des Chiefs. \ud83d\udd1c\ud83c\udf38 ???? ?????



17 caps sous le maillot des All Blacks, 9 saisons avec la province de Waikato. Le chef d’orchestre & expérimenté co-capitaine des Chiefs sera à la baguette la saison prochaine.



?'????? ??? ??????́?? \ud83c\udd95 ????????? ???? pic.twitter.com/OuP4C22vuv — Stade Français Paris (@SFParisRugby) June 6, 2023 Récemment couronné Champion d'Europe avec La Rochelle, Pierre Boudehent fait lui aussi son arrivée dans l'effectif parisien. Le centre ou ailier de 25 ans a signé pour trois saisons. Alors qu'il jouera ce samedi la demi-finale de Top 14 avec son club de Bordeaux-Bègles, Jules Gimbert sera lui aussi parisien la saison prochaine. Le demi de mêlée de 25 ans a connu le titre de champion du monde moins de 20 ans en 2019. Un troisième 9, le pack d'avant qui s'étoffe Hugo Zabalza vient compléter le trio de numéro 9 pour la saison prochaine. En provenance de Bayonne, il a été prêté cette saison à Vannes et Bordeaux-Bègles. À l'ouverture, le Stade français pourra compter sur le Palois Zack Henry (28 ans). Enfin, les recrutements chez les trois-quarts se concluent avec l'arrivée de l'international anglais de 26 ans Joe Marchant (17 sélections). À l'avant, le Stade français a fait le choix de recruter Andy Timo (19 ans), international français à 7. Timo devrait également jouer la prochaine Coupe du monde des moins de 20 ans (du 24 juin au 14 juillet). L'international tongien Tanginoa Halaifonua peut se réconforter de la défaite de son club de Grenoble en match d'accession au Top 14 puisqu'il sera parisien la saison prochaine. À 26 ans, le deuxième/troisième ligne s'est engagé pour deux saisons. La seule surprise de ce recrutement se trouve en la personne d'Hugo N'Diaye. Le pilier droit de 22 ans, en prêt à Rouen, fait son retour dans l'effectif Parisien.