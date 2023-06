L'Usap a sauvé sa place en Top 14 en s'imposant à Grenoble lors de l'access match. Les Catalans, bousculés par un FCG courageux, s'en sont d'abord remis à leur pack, surpuissant en mêlée et efficace sur les ballons portés.

Le beau jeu catalan a souvent été loué cette saison en Top 14, et à raison. Mais ce samedi soir, dans un access match à Grenoble chaud bouillant, ce sont les avants de l'Usap qui ont d'abord fait la différence, et qui ont écœuré un FCG plein d'intentions, mais manquant cruellement d'efficacité, et de lucidité.

Dès le début de la rencontre, le pack de Perpignan a envoyé un message clair à Grenoble en inscrivant le premier essai du match après une pénaltouche à cinq mètres de la ligne. Le sauteur Labouteley transmettait à Pelepele Lemalu, qui en se tournant, trouvait Posolo Tuilagi. Le deuxième ligne, impressionnant de puissance, emportait tout sur son passage pour finir dans l'en-but. Un bel aperçu d'une rencontre qui s'est d'abord gagnée devant, avant une deuxième période où les arrières Sang et Or se sont illustrés.

La mêlée à la 47e comme symbole...

"C'est une grande fierté, on fait sans doute notre plus mauvais match de la saison", lançait à chaud le manager Patrick Arlettaz au micro du diffuseur Canal +. L'homme fort de l'Usap, qui peut se réjouir de laisser son club en première division, est un peu dur avec son équipe. Certes les coéquipiers de Dorian Laborde ont été bousculés par les Grenoblois, certes ils n'ont pas toujours maîtrisé cet access match disputé à l'extérieur, mais ils peuvent se targuer d'avoir dominé physiquement et frontalement le FCG. Et ça, c'est le mérite des huit joueurs de devant.

Une action a symbolisé parfaitement cette domination, en début de seconde période. À ce moment, le FCG était devant au score (16-11), et l'Usap semblait proche de rompre. À l'entrée des 22 mètres, les Grenoblois avaient un beau lancement de jeu à bonifier pour accroître leur avantage au score. Le Stade des Alpes poussait, les supporters grenoblois sentaient bien que le moment était important. En effet, une pénalité et Grenoble prenaient huit points d'avance, le plus grand écart depuis le début du match. Mais sur l'épreuve de force, les coéquipiers d'Arthur Joly (le pilier droit) faisaient largement la différence et l'arbitre de la rencontre récompensait logiquement la supériorité des Sang et Or.

Le maul à la 50e comme récompense...

Trois minutes plus tard, les "gros" catalans se montraient une nouvelle fois dominants, cette fois-ci avec un ballon porté à cinq mètres qui passait la ligne. En quatre minutes, et deux épreuves de force des avants, Perpignan était revenu dans la rencontre et avait même repris l'avantage au score (16-20).

En reprenant le fil de la rencontre, l'Usap est apparue plusieurs fois en danger et dépassée par le rythme imposé par Grenoble. Les Isérois avaient une stratégie : mettre énormément de vitesse et de "folie" pour dérégler la machine catalane. Cela a parfois fonctionné, même si le FCG a manqué de lucidité à des moments clés (la pénalité vite jouée en première période, la fin du match). Les avants perpignanais sont restés solidaires, et ont fait tourner la rencontre de leur côté.

Car ces quelques minutes en début de seconde période ont compté : elles ont remis l'équipe de Patrick Arlettaz dans le droit chemin, avant l'exploit de Sadek Deghmache à la 55e, et son "une-deux" magistral avec Lucas Dubois. Bref, Perpignan reste en Top 14. Sur sa saison, c'est beaucoup grâce à sa ligne de trois-quarts. Mais sur cet access match, les Catalans peuvent remercier les Tuilagi, Lam, Joly, Galletier et consorts.