Le stade des Alpes de Grenoble a été, ce samedi soir, le théâtre d’un joli “access match” entre l’USAP et le FCG et, comme la saison passée, ce sont les Catalans qui sont sortis vainqueurs de cette rencontre, 19-33. Mené de cinq points à la pause (16-11), Perpignan n’a pas paniqué. Les joueurs de Patrick Arlettaz sont revenus au score en seconde période, grâce notamment à la domination du pack sang et or.

Perpignan sauve sa place en Top 14 ! Treizièmes de la phase régulière avec 43 points et malgré dix victoires dans l’élite, les Catalans se rendaient sur la pelouse de Grenoble, ce samedi soir, pour un terrible “access match”. Mais les sang et or ont l’expérience de ce rendez-vous et, comme l’année dernière, les joueurs de Patrick Arlettaz ont remporté cette ultime bataille, 19-33. Ils joueront toujours dans l’élite l’an prochain, alors que Grenoble reste en Pro D2.

Perpignan s'impose à Grenoble et reste en Top 14 !!



Le film du match : https://t.co/h0y8VU8JCL pic.twitter.com/7j5QgWgat1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 3, 2023

Dans un stade des Alpes plein à craquer et sacrément bruyant, les deux équipes ont proposé une entame de folie, en jouant tous les coups et en mettant un rythme de dingue dès le début de la rencontre. Malgré la pluie iséroise, ni Perpignan, ni Grenoble n’ont eu peur de tenter, et c’est Perpignan qui a été récompensé en premier. En effet, les Catalans ont ouvert le score tôt dans la partie, sur une belle combinaison en touche à dix mètres de l’en-but adverse, où Posolo Tuilagi a surpris tout le monde petit côté (0-5, 6e). Bien entrée dans la rencontre, donc, l’USAP a ensuite quelque peu déjoué. Les Catalans ont parfois surjoué, dans leur propre camp et ont vu Grenoble mettre la main sur le ballon pour ne plus le lâcher.

Grenoble domine la première période

Cependant, le pensionnaire de Pro D2 s’est heurté à un rideau défensif bien organisé, et il a fallu attendre la 20e et une pénalité de Romain Trouilloud pour voir le FCG marquer ses premiers points dans le match (3-5, 20e). Efficace, Perpignan a de suite repris un petit matelas d’avance, puisque sur le renvoi Tetrashvili a gratté un ballon au sol et Tedder a passé la pénalité (3-8, 22e). Sur l’action suivante, Antonin Berruyer a reçu un carton jaune après un plaquage mal maîtrisé (choc tête contre tête) avec Mathieu Acebes (23e) et le flanker a laissé ses partenaires à quatorze.

Alors que les siens étaient en infériorité numérique, Romain Barthélémy a claqué un splendide drop de 40 mètres (6-8, 25e), Tristan Tedder lui a répondu avec une pénalité lointaine (6-11, 31e) et à dix minutes de la fin de la première mi-temps, l’USAP faisait la course en tête. Mais l’équipe de Patrick Arlettaz, en difficulté dans le jeu au sol et globalement trop indisciplinée, a vite perdu son avance. D’abord, c’est Romain Trouilloud qui a ramené les siens à deux points, après un hors-jeu catalan (9-11, 34e). Ensuite, c’est Romain Barthélémy qui a marqué le premier essai de son équipe, en étant à la conclusion d’une percée de Bautista Ezcurra (16-11, 37e), et sur la même action, Jake McIntyre, coupable d’un plaquage sans ballon, a reçu un carton jaune. Sur la sirène, Tristan Tedder a manqué l’occasion de réduire l’écart au score, et à la pause Grenoble comptait cinq points d’avance.

L’USAP peut féliciter ses avants

Mené et franchement pas rassurant sur les 40 premières minutes, le club catalan n’a pas paniqué pour autant et les Sang et Or sont patiemment revenus dans la partie. Dominateur en mêlée fermée, Perpignan a rattrapé son retard grâce à son paquet d’avants. En effet, c’est sur un bon ballon porté, conclut par Seilala Lam, que l’USAP a repris l’avantage (16-18, 52e). Six minutes plus tard, Sadek Deghmache a permis aux siens de refaire un break au score, sur une action où il a percé la défense adverse petit côté, avant de bien jouer le coup avec Lucas Dubois (16-23, 57e).

À l’heure de jeu, Romain Trouilloud a entretenu le suspens en passant une pénalité (19-23, 60e), mais celui-ci fut de courte durée. En effet, à un quart d’heure de la fin, Jakes McIntyre a marqué l’essai de la gagne, sur un temps fort de son équipe dans les 22 mètres adverses. Grenoble, trop sanctionné, notamment en mêlée fermée (5 pénalités), a tenté de revenir dans la partie et a eu des occasions, mais à chaque fois (70e, 72e) le club isérois s’est heurté à un mur. On a alors compris que l’USAP allait remporter ce match et une ultime pénalité de Dorian Laborde, à deux minutes de la sirène, a scellé la victoire des Sang et Or (19-33), qui évolueront encore en Top 14 l’an prochain.