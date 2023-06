Si les regrets de la finale contre Oyonnax n’ont pas encore été totalement digérés, le manager grenoblois espère que la perspective du barrage d’accession devant un stade plein aidera son équipe à présenter son meilleur visage face à Perpignan.

Comment s’est déroulée la préparation de ce barrage d’accession, après la déception de la défaite à Toulouse ?

Il a fallu leur faire digérer cette défaite, déjà. J’ai dû en piquer certains plus que les autres, mais surtout les challenger pour qu’il y ait une remise en question rapide. Nous avons une opportunité qui est rare, celle de repartir de l’avant après une finale perdue. Et pas pour n’importe quoi, mais pour jouer une montée en Top 14 chez nous, dans un stade plein. Lors des entretiens individuels que j’ai passés avec les joueurs, tous m’ont parlé à un moment où un autre de leur objectif de jouer en Top 14. Ils ont l’opportunité de le faire, en battant une équipe de Top 14. L’événement se suffit à lui-même, à mon sens, pour remobiliser tout le monde.

Cette finale face à Oyonnax a laissé beaucoup de regrets, notamment du point de vue stratégique. Trop ?

Ce que je regrette surtout en termes de stratégie, c’est qu’on ne soit pas allé au bout du truc. Par rapport à ses standards habituels et à nos dernières confrontations, l’équipe d’Oyonnax n’est entrée que cinq fois en zone de marque lors de la finale. Nous, treize fois… Il nous a manqué de la précision dans ces zones, c’est cela que je regrette surtout. Après, il ne faut pas s’attarder là-dessus. Face à Perpignan, ce sera un match complètement différent, dans un contexte complètement différent, où on voudra apporter autre chose.

[MATCH D'ACCESSION \u2b06\ufe0f] Grenoble affrontera Perpignan en match d'accession ! Rendez-vous le samedi 3 juin au Stade des Alpes à Grenoble (21h) ! pic.twitter.com/P2JzPCPvwL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Quel regard portez-vous sur l’Usap, votre futur adversaire ?

C’est une belle équipe, qui a eu le mérite de jouer selon les mêmes principes du début à la fin du championnat, envoyant beaucoup de jeu. Pour espérer rivaliser face à cette équipe, il faudra être en mesure de rivaliser physiquement, sur les fondamentaux mais aussi sur les duels en un contre un. Ce sera la clé, pour nous.

Une montée n’a pas la même signification qu’un titre. Pourtant, en 2018, celle-ci avait permis d’effacer beaucoup de choses...

Aller chercher une montée, ça validerait notre aventure humaine. Toute la semaine, nous avons évoqué les équipes qui ont marqué l’historie du club et celle de 2018 en faisait partie, même si elle n’a rien gagné hormis un barrage d’accession. Monter, ce n’est pas anodin, c’est marquer l’histoire d’un club. Je suis persuadé que nous allons nous jeter corps et âme dans ce défi pour nous récompenser, notre public et nous.

On annonce à ce titre un stade des Alpes à guichets fermés depuis jeudi. Au moins, la mobilisation populaire sera au rendez-vous pour pousser vos joueurs...

Cet engouement vient du fait que les gens se reconnaissent en notre équipe. j’en suis persuadé. Avec l’énergie qu’ils ont déployé toute la saison, ils ont réveillé quelque chose autour de ce club, de cette ville. Comme le dit Lucas Dupont, on a une belle équipe d’excités, qui transmet des émotions. C’est cela que le public vient chercher lorsqu’il va au stade et j’espère qu’on parviendra à lui donner la meilleure version de nous-mêmes.