Mohamed Haouas sera jugé ce mardi dans un procès pour violences conjugales. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le verdict, alors que le pilier de Montpellier est toujours en détention provisoire.

Le rugby français a une nouvelle fois été secoué par une affaire judiciaire. Ce vendredi 26 mai, Mohamed Haouas a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue pour des faits de "violences conjugales" sur sa compagne. Les faits se seraient déroulés aux abords du centre commercial du Polygone, à Montpellier, où travaille la mère des deux enfants du pilier. Depuis le début de la semaine, la relation des conjoints était "tendue" selon une source proche du dossier.

\ud83d\udd34 Mohamed Haouas est actuellement placé en détention provisoire pour des faits de violence conjugale. Une témoin, présente au moment des faits, nous raconte la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.https://t.co/QiQIN7HDO9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Le dimanche suivant, le pilier international de Montpellier (29 ans ; 16 sélections) était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, alors que sa compagne n'a pas porté plainte. Jusqu'à ce mardi, le joueur du MHR a dormi derrière les barreaux dans l'attente du verdict de sa comparution immédiate, à partir de 13h30, à Montpellier.

Haouas risque jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende

Cette affaire pourrait être lourde de conséquences pour Mohamed Haouas. La loi stipule en effet que des faits de violences conjugales peuvent être sanctionnés d'une peine maximale de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende, si la victime subit une incapacité totale de travail (ITT) de 0 à 8 jours.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi aux accusations à l'encontre de Mohamed Haouas, et juge "inacceptables" les faits qui sont reprochés au pilier de Montpellier et du XV de France.https://t.co/4RzshIuvN3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 27, 2023

Mais la décision du juge d'ordonner une comparution immédiate à l'encontre de Mohamed Haouas intervient également dans un lourd contexte judiciaire pour le pilier montpelliérain.

"Des antécédents" et un nouveau jugement le 30 juin

Avant son placement en garde à vue pour "violences conjugales", Mohamed Haouas a connu un premier procès, le 12 mai dernier, pour des faits de "violences aggravées" et "destruction de matériel en réunion" lors du Nouvel An 2014. Dix-huit mois de sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis contre le pilier, alors que le délibéré aura lieu le 30 juin prochain.

Mohamed Haouas "a des antécédents" judiciaires, confirme Marc Gallix, son avocat. "L’enjeu majeur mardi est que j’arrive à le faire sortir de prison".