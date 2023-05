Le président de Colomiers rugby Alain Carré accepte d'évoquer tous les sujets : l'amende reçue pour l'hommage de la dernière journée, ce qui n'a pas fonctionné cette saison, son budget ou encore les matchs amicaux prévus contre Toulouse et Mont-de-Marsan.

On a parlé de la sanction du Stade montois, qui a écopé d'une amende de 10 000€ pour avoir stoppé le match pendant l'hommage rendu à Julien Cabannes. Mais Colomiers rugby a-t-il fait appel de sa sanction de 20 000€ suite au match contre Massy, la moitié pour les fumigènes craqués et l'autre pour l'intrusion du spectateur nu ?

Oui, nous avions sept jours pour le faire et nous l'avons fait. J'attends qu'on me convoque pour l'appel dont on n'a pas la date. Je pense que l'appel est recevable.

Comment avez-vous reçu cette nouvelle ?

Dans la vie, c'est peut-être l'âge que j'ai qui me fait dire ça, il faut parfois avoir du bon sens. Dans cette affaire-là, qu'on me donne un avertissement, du sursis, qu'on me réprimande, surtout qu'il n'y a pas eu de précédent, passe encore. Des fois, on peut comprendre. Mais 20 000€ ? Vous savez ce que ça représente ?

L'amende est-elle disproportionnée pour vous ?

J'étais content que l'on passe de la huitième à la septième place, cela nous fait gagner 12 000€ à peu près (en dotation de compétition). Et on m'enlève 20 000€... D'une part, l'arbitre de champ dit que le jeu n'a pas été perturbé, ça s'est passé pendant les arrêts de jeu. Le délégué reconnaît l'incident mais estime que ça s'est passé dans une ambiance bon enfant. Il y a seulement l'aller-retour du spectateur nu sur lequel on nous reproche que les vigiles ne l'aient pas attrapé.

Vous avez inauguré des terrasses VIP sur la partie supérieure de la tribune principale de Michel-Bendichou. Cela vous permet-il d'augmenter votre budget l'année prochaine ?

Ça nous permet de le maintenir car c'est un lourd investissement pris en charge intégralement par la SASP. Sur les premières années, il n'y aura pas trop de résultats car il faudra le rembourser mais dans trois voire quatre ans maximum, ce sera du net au niveau des recettes. Il faut travailler pour l'avenir. Et les prestations partenaires, que nous avons améliorées, y participent.

Quant à la masse salariale, sera-t-elle comparable à celle de la saison qui vient de se terminer ?

On peut dire qu'elle aurait dû baisser avec les 13 départs et les 10 arrivées chez les joueurs. Mais elle ne sera qu'en légère diminution. Nous présentons tout ça à la DNACG le 1er juin.

Qu'en est-il de votre intérêt pour Samuel Nollet, troisième ligne d'Agen, pour pallier les départs de Peysson et Pacheco et la blessure grave de Dastugue ?

On a gardé un œil mais on va commencer la saison avec nos joueurs. Il y a des jeunes prometteurs, Romain Bézian (indisponible pendant un an et demi) est en forme. Donc il n'y aura pas de joueur supplémentaire ni de prêt en troisième ligne.

Quel bilan tirez-vous de cette saison, terminée à la 7e place ?

Ce n'est pas l'objectif qu'on s'était fixé. Mais après la déception, en analysant, on voit que tout n'est pas à jeter. Après l'année du Covid lors de laquelle on termine premier à l'interruption du championnat, on s'est qualifié deux fois en phase finale. Septième, quelque part, ça crédibilise le projet sur le long terme.

Comment expliquez-vous cette méforme en fin de saison ?

Certainement, toutes ces fins de contrat, ces discussions ont joué. Je suis incapable de le dire mais je me pose la question. Parce que dans le dernier tiers de la saison, on s'est enlisé.

21 fins de contrat, c'est inhabituel à Colomiers, mais c'est pourtant le lot de nombreux clubs...

On n'y est pas habitué à Colomiers. On essaie d'être bien réfléchi, à l'avance sur nos départs, sur les jeunes. Ça nous a peut-être plus déstabilisés que d'autres.

Est-ce que vous réfléchissez à l'évolution du fonctionnement de votre staff ?

Oui, il y a toujours cette réflexion. Il est trop tôt pour en parler mais on veut apporter de l'expérience au niveau de l'arbitrage et des compétences complémentaires dans le secteur de la touche. Ce n'est pas ce qu'on fait de mieux à Colomiers.

Quels matchs de préparation attendent les Columérins cet été ?

Le 4 août, on affronte le Stade toulousain et le 10, ce sera le Stade montois.