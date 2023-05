Au terme d'une rencontre haletante, les Auvergnats ont renversé les Racingmen en s'imposant sur le score de 32 à 25. Avec un total de 8 essais, cette dernière rencontre de la saison régulière a réservé un joli spectacle, au grand dam des Franciliens qui devront par conséquent se déplacer lors du match de barrage la semaine prochaine face au Stade Français !

Nous y voici à cette 26e et dernière journée du Top 14 saison 2022/2023. Pourtant, quelle nous semble proche cette première journée lors de laquelle, Clermontois et Racingmen aspiraient à de belles réussites sportives. Pour autant, les mois et les matchs ont défilé à vitesse grand V et en ce 28 mai, ce sont seulement les Franciliens qui avaient encore le couteau entre les dents dans l'optique des phases finales.

Pour l'ASM, cet exercice sera presque à oublier. Jamais dans le coup, les Jaune et Bleu n'ont jamais su trouver la bonne carburation pour jouer les premiers rôles. Ce soir pourtant, les hommes de Christophe Urios ont montré un tout autre visage en inscrivant la bagatelle de 5 essais.

A toi, à moi

Quelle première période nous ont offert les 30 acteurs ! Pour cette dernière journée de la saison régulière, les deux équipes avaient envie de développer du beau jeu et cela s'est vérifié avec deux superbes essais inscrits par le Racing 92 grâce à d'Imhoff puis Taofifenua (7e et 31e). En face, il y a eu du répondant avec les essais, plus académiques mais néanmoins efficaces, de Raka et Moala. Ainsi, les deux formations tournaient à égalité à la pause (17 à 17) même si Clermont-Ferrand aurait pu prendre l'avantage si le jeu au pied de Jules Plisson avait été plus précis.

Les Auvergnats à la fête, les Franciliens en mode derby

Comme en première période, le rythme est resté dynamique.! Tant et si bien que les Jaune et Bleu ont encore accéléré pour inscrire un 4e puis un 5e essai grâce à la roublardise de Jauneau (44e) et à la puissance de Moala (56e). Plus en jambes, les locaux prenaient un avantage que les visiteurs n'ont jamais réussi à surmonter. L'essai sur interception de Le Garrec à la 69e a pourtant redonné de l'espoir à l'équipe de Laurent Travers qui, en connaissant les autres résultats de la soirée, savait que l'hypothèse d'un match de barrage à domicile s'éloignait de plus en plus.

Au coup de sifflet final, cette perspective se concrétisait réellement puisque La Rochelle ayant remporté son duel face au Stade Français et que Lyon s'imposait face à Bayonne, les Franciliens reculaient d'un cran au classement. Le 3 juin prochain, les Ciel et Blanc iront donc sur la pelouse de leur ennemi pour un derby qui s'annonce d'ores et déjà bouillant !

Des adieux émouvants

Cette dernière rencontre de la saison marquait la fin d'une ère pour l'ASM puisque plusieurs joueurs dont Arthur Itturia et Damian Penaud jouaient leur dernier match sous les couleurs jaune et bleu. Leurs sorties de pelouse se sont accompagnées de belles ovations voire de quelques larmes pour l'ailier international français qui rejoindra l'an prochain l'UBB après presque dix années passées en terme auvergnate. Pour l'ASM, cette saison se termine donc sur une belle note et une anecdotique 10e place.