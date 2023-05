Le Stade Maurice-Trélut de Tarbes accueille ce samedi à 17h la finale de Nationale entre Dax et Valence-Romans. Côté dacquois, Théo Galetier en 15, Sylvère Reteau et Ilikena Bolakoro au centre et la deuxième ligne Bidau-Loiret reconduite. Pour Valence, La charnière Menzel-Moura, Medhi Boundjema sur le banc...

Le XV de départ de Dax : 15. Gatelier ; 14. Bouche, 13. Reteau, 12. Bolakoro, 11. Marta ; 10. Cerisier, 9. Garrouteigt ; 7. Despiau, 8. Ferrer, 6. Aletti (cap.) ; 5. Loiret, 4. Bidau ; 3. Dréan, 2. Barrère, 1. Mary Retrouvailles en finale pour les deux premiers de la saison régulière, notre partenaire BUT vous annonce la composition Dacquoise !

Coup d’envoi de la finale à 17h, au Stade Maurice Trélut de Tarbes!



Le match est à suivre en direct sur @tvpi_officiel et @RugbyZoneTV ! pic.twitter.com/cBoh52g0ox — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) May 27, 2023 Remplaçants (8 parmi ces 13 joueurs) : Levi, Rodon Morello, Luamanu, Tremeau, Robert, Fourquet, Dechavanne, Ferreira, Laboille, Pelmard, Doucouré, Ayestaran, Pilati. Le XV de départ de Valence-Romans : 15. Gobert ; 14. Vargas, 13. Bouldoire, 12. Neiceru, 11. Emerson ; 10. Moura, 9. Menzel ; 7. Girlando, 8. Iashagashvili, 6. Armary (cap.) ; 5. Groenewald, 4. Uys ; 3. Fincham, 2. Marco-Pena, 1. Zouhaïr \ud83d\udccb ????? | ???? vs @usdaxrugby

présentée par notre partenaire Barber CREW Valence - Barber CREW Bourg de Péage



\ud83d\udee1 Découvrez les ??????? qui affronteront les Dacquois à l'occasion de cette finale de Nationale !



????? ??????? \ud83c\udfc1#TEAMVRDR #VRDRDAX pic.twitter.com/tIKgmeN3Ln — VRDR Rugby (@VRDRrugby) May 27, 2023 Remplaçants (8 parmi ces 14 joueurs) : Aléo, Gimenez, Boundjema, Goze, Pelo, Dyer, Brayer, Hayes, Gicquel, Thebault, Méret, Tabualevu, Giresse, Cazes. À noter que les équipes n'ont pas donné plus d'informations au sujet des remplaçants.