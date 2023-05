Au vu des récentes annonces faites par le club catalan, mais aussi certaines rumeurs, il semble clair que pour se pérenniser, l'USAP a choisi la carte de l'expérience. Un choix logique pour une équipe qui lutte pour sa survie dans l'élite du rugby français.

Cela ne vous a pas échappé : depuis quelques jours, l'USAP est passé aux aveux. Le club Catalan enchaîne les annonces concernant les arrivées et les prolongations de contrat de ses joueurs pour l'année prochaine. Et une chose est sûre, ce Perpignan 2023-24 pourrait être défini en un mot : l'expérience. Un choix de prime abord logique, lorsqu'on sait ô combien cette fameuse expérience est importante pour une équipe qui lutte année après année pour son maintien et qui cherche à se pérenniser au sein de l'élite du rugby français.

C'est alors tout naturellement que l'USAP s'est empressée de prolonger Arthur Joly pour une saison de plus. Le pilier droit a certes 35 ans mais il apporte de fiers services à une équipe qui, à son image, est pleine de ressources. Ce n'est pas un hasard s'il a disputé 17 matchs cette saison en Top 14, dont 13 dans la peau d'un titulaire. Prolongé pour une année de plus, Joly croisera la route d'autres chevronnés du championnat. Parmi eux, il y a Apisai Naqalevu. Ancien Bordelais, le centre de 33 ans évoluait sous les couleurs de Clermont depuis cinq ans.

Après Roelofse, Ceccarelli ?

D'abord très souvent utilisé, il a ensuite connu diverses blessures, notamment au bras, qui l'ont contraint à manquer de nombreux matchs ces deux dernières saisons. Joueur puissant qui sait amener de l'avancée, il est un soldat dont les Catalans auront bien besoin la saison prochaine, surtout avec le départ de George Tilsley qui a souvent dépanné au centre. Pour épauler Naqalevu, un autre joueur trentenaire a été sollicité par l'USAP : Tavite Veredamu (33 ans).

L'ancien Rochelais s'apprête à disputer sa troisième saison du côté de la Catalogne.https://t.co/TJU4lx1oSh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 18, 2023

Spécialiste du VII, l'actuel Lyonnais a donné son accord pour rejoindre la Catalogne. Très en forme en ce moment, celui qui veut aider le Lou à décrocher une place en phase finale de Top 14 pourrait être de ces fameux facteurs X tant recherchés par les clubs. Son ADN de jeu colle en plus parfaitement à celui des Sang et Or. Inutile ensuite, de rappeler que Tommaso Allan (30 ans), international italien, reviendra aussi à Perpignan cet été. Il aura la lourde tâche de remplacer Tristan Tedder.

Pour ce qui est des piliers, Nemo Roelofse s'est officiellement engagé, alors que l'Équipe affirme que le Briviste Pietro Ceccarelli devrait rejoindre l'USAP prochainement. Deux atouts une nouvelle fois d'expérience, qui viendraient compléter un groupe qui a aussi vu les Mathieu Acébès, Seilala Lam ou encore Jeronimo De La Fuenter prolonger. Et dire que tout ce petit monde sera coaché par le chevronné Franck Azéma la saison prochaine, nous pouvons nous dire que l'USAP, si elle parvient à se maintenir, est entre de bonnes mains.