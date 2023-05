Escande à la mêlée, Fortunel à l'ouverture et le capitaine Blanc-Mappaz en 7 pour Grenoble. Innocente commencera sur le banc pour les Montois tandis que Curie commencera la rencontre. Even au centre et Laousse-Azpiazu à l'arrière... Découvrez les compositions d'équipes de Grenoble et de Mont-de-Marsan pour la demi-finale de Pro D2 ce samedi à 21h05 !

Le XV de départ de Grenoble : 15. Farnoux ; 14. Qadiri, 13. Trouilloud, 12. Barthélémy, 11. Dupont ; 10. Fortunel, 9. Escande ; 7. Blanc-Mappaz (cap.), 8. Gray, 6. Martel ; 5. Muarua, 4. Lainault ; 3. Aptsiauri, 2. Orioli, 1. Goginava. Remplaçants : 16. Sarragallet, 17. Gauthier, 18. Madeira, 19. Berruyer, 20. Gazzotti, 21. Ezcurra, 22. Fusier, 23. Montagne. \ud83c\udfdf\ufe0f Découvrez la compo’ du FCG pour sa demi-finale \ud83d\udd25#DemiesProD2 #AllezFCG pic.twitter.com/fPkSDEb9Fa — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) May 19, 2023 Le XV de Départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Naïvutu, 13. Waaya, 12. Even, 11. Rasaku ; 10. Du Plessis, 9. Loustalot ; 7. Ramototabua, 8. Faleafa, 6. Brethous ; 5. Durand, 4. Garrault ; 3. Gajion, 2. Gonzalez, 1. Curie. Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Innocente, 18. Ostrikov, 19. Lisena, 20. Darbo, 21. De Nardi, 22. Mensa, 23. Alvès.