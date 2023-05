Après avoir remporté la Challenge Cup face à Glasgow ce vendredi 19 mai, les deux troisièmes lignes toulonnais Mathieu Bastareaud et Sergio Parisse ont annoncé leurs fins de carrières à l'issue de la saison. L'international français boucle donc la boucle avec le RCT 10 ans après son premier sacre européen en HCup. Sergio Parisse, monument du rugby mondial, clôture aussi sa carrière sur un trophée.

Quoi de plus beau que de partir sur un titre ? Sûrement pas grand-chose ! C'est en tout cas ce qu'ont choisi deux joueurs marquants du rugby français et italien, Mathieu Bastareaud (34 ans) et Sergio Parisse (39 ans), qui arrêteront leurs carrières respectives à l'issue de la saison. Le Rugby club toulonnais s'est imposé 43 à 19 sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin face aux Warriors de Glasgow et offre une sortie heureuse à deux joueurs emblématiques du rugby récent. Les deux troisièmes lignes centre du Rugby club toulonnais quittent donc la scène du rugby par la grande porte et avec toutes ces années sur les terrains des souvenirs impérissables comme cette première Challenge Cup ramenée sur la rade varoise. Pour rappel, les deux hommes étaient déjà présents la saison passée lors de la défaite face à Lyon, au stade Vélodrome de Marseille.

Parisse : "Je pense que le temps est venu"

Pour "Basta", c'est une page d'un livre d'or qui se refermera à la fin de cet exercice 2022-2023. Présent de 2011 à 2019 lors de l'ère Mourad Boudjellal, il avait notamment été des trois titres européens en H Cup avec les stars du RCT. 10 ans plus tard, il s'en va sur quelque chose de grand également : la première Challenge Cup du RCT. "Je ne vais pas faire de mystère, ce sera mon dernier trophée. Et la semaine prochaine, ce sera mon dernier match à Mayol. J'ai serré les dents pendant 1 an parce que je voulais arrêter sur mes deux jambes et je souhaitais gagner un nouveau titre à Toulon pour montrer que je n'étais pas venu à l'Ehpad. J'ai la chance de remporter un dernier trophée avant de tirer ma révérence.", a-t-il déclaré au micro de Bein Sport.

Même fin heureuse pour la légende du rugby italien et icône du rugby mondial Sergio Parisse. Au club depuis 2019, il parfait une carrière déjà étincelante de classe et de longévité. Homme aux 142 sélections avec la Squadra Azzurra, il a notamment déjà remporté la Challenge Cup avec le Stade français en 2017. "C'est bon, j'arrête. Je pense que le temps est venu. À la 52ème, je commençais un peu à avoir des crampes. C'est une sortie magnifique, je me suis éclaté avec ce groupe toute l'année, on abordait cette compétition sérieusement depuis le début et le parcours est beau." S'il dit clairement qu'il ne rempilera pas la saison prochaine, il ne s'est pas prononcé sur la future Coupe du monde à venir, en France.

Il reste, au minimum, une rencontre à disputer cette saison pour Toulon, ce sera à Mayol face à Bordeaux-Bègles pour la dernière journée de saison régulière en Top 14. L'occasion pour les amoureux du RCT et supporters de ces deux joueurs de faire des adieux bien mérités.