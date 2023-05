Ce jeudi, l'USAP a annoncé la prolongation de contrat de son pilier droit Arthur Joly (35 ans). L'ancien Rochelais s'apprête à disputer sa troisième saison du côté de la Catalogne.

C'est l'heure des officialisations pour Perpignan ! Après avoir annoncé les venues de Tavite Veredamu et d'Apisai Naqalevu, l'USAP a confirmé la prolongation de contrat d'Arthur Joly. Le pilier droit de 35 ans s'est engagé pour une saison supplémentaire avec les Sang et Or. Arrivé de La Rochelle en 2021, celui qui a disputé un match avec les Barbarians français aux États-Unis en 2022 a aidé les Perpignanais à se maintenir l'an dernier.

Cette saison, il s'est imposé comme le titulaire à droite de la première ligne en disputant 19 matchs sous le maillot catalan. Avec son expérience, il va tenter une nouvelle fois de maintenir l'USAP au sein de l'élite à l'issue de la saison.