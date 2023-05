Quentin Dubreuil a annoncé l'arrêt de sa carrière ce lundi. À 25 ans, l'ailier de Vannes "n’éprouve plus l’amour et l’enthousiasme" qu'il portait au rugby au début de sa carrière.

Clap de fin pour Quentin Dubreuil. Après William Percillier, un autre jeune joueur met un terme à sa carrière. À 25 ans, l'ailier de Vannes, qui n'a disputé que seize rencontres en trois saisons, a annoncé sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière.

"Après 16 belles années passées sur les terrains le moment est venu de quitter le monde du rugby à XV, je suis reconnaissant pour chaque opportunités qui m’ont été données mais je ne peux plus continuer à évoluer et façonner mon mode de vie pour un sport pour lequel je n’éprouve plus l’amour et l’enthousiasme que j’éprouvais autrefois" a notamment déclaré Quentin Dubreuil. Cette saison, l'ailier vannetais n'a pris part à aucune rencontre.